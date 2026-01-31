快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
獵鷹投進創隊史紀錄的單場19記三分球，成為本季首支擊敗領航猿的球隊。圖／PLG提供
獵鷹投進創隊史紀錄的單場19記三分球，成為本季首支擊敗領航猿的球隊。圖／PLG提供

在拉出開季11連勝後，PLG衛冕軍桃園璞園領航猿今天作客台南台鋼獵鷹主場卻打出本季最糟糕一戰，在前三節就讓獵鷹攻下95分，並落後到46分下，最終領航猿就以84：110慘敗給獵鷹，吞下賽季首敗。

領航猿本季開季打出絕佳衛冕氣勢，前11場比賽都順利擊敗對手，不過近兩場與獵鷹和富邦勇士之戰都打到最後一刻才險勝，而今天作客獵鷹主場，獵鷹也未再讓勝利從眼前溜走。

獵鷹今天上半場就火力全開攻下56分，不僅洋將多比「提早上班」拿下16分，本土雙箭頭谷毛唯嘉、陳范柏彥也合計投進5記三分球，分別有11分與10分進帳，反觀領航猿上半場僅拿下36分，包括第二節僅拿下12分，創下PLG本賽季半場得分新低。

在帶著20分領先進入下半場後，獵鷹也記取前一次交手遭到逆轉的教訓，第三節更是加大火力，單節投進7記三分球拿下39分，將領先優勢擴大到40分以上，儘管第四節初領航猿一度拉出11：2的開節攻勢，但在落後差距過大的情況下，仍是無法扭轉局面，最終獵鷹就在全場猛轟破隊史紀錄的19記三分球下，成為本季首支擊敗領航猿的球隊。

獵鷹今天共5得分上雙，其中多比拿下27分，谷毛唯嘉、陳范柏彥和种義仁也都有雙位數得分表現，對於上周生日卻在富邦勇士主場打出難堪一戰，但今天卻助隊成為本季首支擊敗領航猿的球隊，陳范柏彥說：「大家在上周很努力，對於這一場大家都付出所有努力。上禮拜對富邦勇士打完，沒有心情過生日，打了一場很不好的球，但教練給我鼓勵，練完球後教練對我說我只是打一場不好的球，賽季還很長，把自己展現出來，相信自己、相信隊友。」

籃球 桃園璞園領航猿 富邦勇士 PLG

相關新聞

TPBL／林書緯狂飆7記三分球、36分 國王換洋將後賞夢想家3連敗

新北國王今天作客福爾摩沙夢想家主場，並進行回鍋台灣籃壇的洋將喬丹開箱，在他與鐵米攜手攻下45分，加上林書緯全場猛轟7記三...

TPBL／「蔣公」救我！克羅馬兩關鍵跳投雲豹險勝攻城獅

TPBL戰績排名前2名的桃園台啤永豐雲豹與新竹御嵿攻城獅今天在雲豹主場中壢運動中心交手，兩隊也打出一場激烈的拉鋸戰，雙方...

PLG／領航猿11連勝後總算輸球 獵鷹19記三分球轟垮衛冕軍

在拉出開季11連勝後，PLG衛冕軍桃園璞園領航猿今天作客台南台鋼獵鷹主場卻打出本季最糟糕一戰，在前三節就讓獵鷹攻下95分...

TPBL／海神「神隊友ASSEMBLE」主題周 客隊女孩電豹女集結助陣

神隊友集結，TPBL高雄全家海神隊2月7、8日與遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》合作，舉辦「神隊友ASSEMBLE」主...

CBA／台灣一哥陳盈駿遭中國球迷吐口水 妻子痛批：太沒水準

中華男籃當家控衛陳盈駿在中國大陸CBA賽場征戰，日前比賽結束後，遭現場沒水準球迷吐口水，陳盈駿當下看起來情緒激動，妻子郭佳紋也發文替丈夫抱不平。 陳盈駿效力CBA北京北汽隊，日前與山西隊交手，以

富邦勇士球員算「樹」大挑戰！富邦金控邀請民眾植樹節Run For Green™

植樹節(3/12)前夕，富邦金控攜手臺北富邦勇士籃球隊球員強森、辛特力、曾祥鈞、周桂羽、洪楷傑、簡廷兆進行算「樹」大挑戰，趣味影片今日上線，邀請民眾共同愛護森林、力行減碳。同時，2024新北市萬金石馬

