快訊

川高會將亮相？趕在川普4月訪陸前夕 美擬予高市「國是訪問」層級

先衝四平街買蜜餞！黃仁勳「兆元宴」來了 科技業大咖全現身

中共官場加速清洗…正部級高官接連出事 應急管理部長王祥喜也落馬

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／林書緯狂飆7記三分球、36分 國王換洋將後賞夢想家3連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林書緯全場狂飆7記三分球拿下36分。圖／TPBL提供
林書緯全場狂飆7記三分球拿下36分。圖／TPBL提供

新北國王今天作客福爾摩沙夢想家主場，並進行回鍋台灣籃壇的洋將喬丹開箱，在他與鐵米攜手攻下45分，加上林書緯全場猛轟7記三分球拿下36分下，最終國王就以114：97收下2連勝。

近來因為洋將傷病問題導致球隊戰力出現起伏的國王，近日宣佈曾效力過鋼鐵人的飛米（過去譯名鐵米）以及效力過領航猿的喬丹加盟，成為球隊洋將戰力上的救火隊。

而今天兩人也攜手林書緯出擊，在上半場就火力大放送都拿下雙位數得分，在三人帶動下國王前兩節就投進13記三分球，並取得12分領先優勢，第三節更一度將差距擴大到20分以上。

儘管第四節夢想家一度展開反撲，但林書緯卻是延續火燙手感，單節再度命中3記三分球拿下17分，個人下半場就拿下22分，助國王最終以17分差距收下2連勝，夢想家則是苦吞3連敗。

對於在鐵米和喬丹加入後球隊拉出一波2連勝，今天攻下36分的林書緯說：「其實個人表現我不是那麼在意，但今天我們防守做得比較好，因為兩個禮拜前他們打爆我們，今天比較大的改變就是防守。他們兩個加入幫助很大，飛米就是有個人單打能力，投籃很準，喬丹防守很好、很拚，他會一直在後面幫助隊友。」

籃球

延伸閱讀

TPBL／老面孔回來了！國王簽喬丹補強戰力

MLB／大谷翔平場外收入破32億全球第一 美媒：棒球界喬丹

NBA／GOAT話題又炸！湯瑪斯狠酸喬丹靠「送鞋」被吹捧

桃園巨蛋被球星批「髒到不敢洗澡」 體育局：花3.4億改善年中可完工

相關新聞

TPBL／林書緯狂飆7記三分球、36分 國王換洋將後賞夢想家3連敗

新北國王今天作客福爾摩沙夢想家主場，並進行回鍋台灣籃壇的洋將喬丹開箱，在他與鐵米攜手攻下45分，加上林書緯全場猛轟7記三...

TPBL／海神「神隊友ASSEMBLE」主題周 客隊女孩電豹女集結助陣

神隊友集結，TPBL高雄全家海神隊2月7、8日與遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》合作，舉辦「神隊友ASSEMBLE」主...

CBA／台灣一哥陳盈駿遭中國球迷吐口水 妻子痛批：太沒水準

中華男籃當家控衛陳盈駿在中國大陸CBA賽場征戰，日前比賽結束後，遭現場沒水準球迷吐口水，陳盈駿當下看起來情緒激動，妻子郭佳紋也發文替丈夫抱不平。 陳盈駿效力CBA北京北汽隊，日前與山西隊交手，以

EASL／古德溫轟35分不夠 勇士逆轉首爾SK騎士差一步

上半場最多落後17分，台北富邦勇士靠下半場進攻爆發，東亞超級聯賽（EASL）面對首爾SK騎士一度1分超前，但第四節平手之...

富邦勇士球員算「樹」大挑戰！富邦金控邀請民眾植樹節Run For Green™

植樹節(3/12)前夕，富邦金控攜手臺北富邦勇士籃球隊球員強森、辛特力、曾祥鈞、周桂羽、洪楷傑、簡廷兆進行算「樹」大挑戰，趣味影片今日上線，邀請民眾共同愛護森林、力行減碳。同時，2024新北市萬金石馬

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。