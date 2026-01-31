TPBL／林書緯狂飆7記三分球、36分 國王換洋將後賞夢想家3連敗

新北國王今天作客福爾摩沙夢想家主場，並進行回鍋台灣籃壇的洋將喬丹開箱，在他與鐵米攜手攻下45分，加上林書緯全場猛轟7記三分球拿下36分下，最終國王就以114：97收下2連勝。

近來因為洋將傷病問題導致球隊戰力出現起伏的國王，近日宣佈曾效力過鋼鐵人的飛米（過去譯名鐵米）以及效力過領航猿的喬丹加盟，成為球隊洋將戰力上的救火隊。

而今天兩人也攜手林書緯出擊，在上半場就火力大放送都拿下雙位數得分，在三人帶動下國王前兩節就投進13記三分球，並取得12分領先優勢，第三節更一度將差距擴大到20分以上。

儘管第四節夢想家一度展開反撲，但林書緯卻是延續火燙手感，單節再度命中3記三分球拿下17分，個人下半場就拿下22分，助國王最終以17分差距收下2連勝，夢想家則是苦吞3連敗。

對於在鐵米和喬丹加入後球隊拉出一波2連勝，今天攻下36分的林書緯說：「其實個人表現我不是那麼在意，但今天我們防守做得比較好，因為兩個禮拜前他們打爆我們，今天比較大的改變就是防守。他們兩個加入幫助很大，飛米就是有個人單打能力，投籃很準，喬丹防守很好、很拚，他會一直在後面幫助隊友。」