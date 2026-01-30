TPBL／海神「神隊友ASSEMBLE」主題周 客隊女孩電豹女集結助陣

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
海神隊將於2月7、8日與遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》合作，舉辦「神隊友ASSEMBLE」主題周。圖／高雄全家海神隊提供
神隊友集結，TPBL高雄全家海神隊2月7、8日與遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》合作，舉辦「神隊友ASSEMBLE」主題周，豐富環廊體驗關卡，號召神隊友加入「曉之陣」華麗改版職業群，其中「陰陽師」、「劍豪」更將以全球唯一、主題周限定造型亮相，神隊友完成指定任務就能獲得限量贈品，7日客隊女孩到我家LEOPARD GIRLS也將為神隊友集結，以動感舞蹈和絕對魅力助陣，嗨翻高雄巨蛋。

本次活動「陰陽師」與「劍豪」將以籃球員身分，融入環廊遊戲關卡中。神隊友可透過互動、打卡，依序闖關「劍豪出擊 球魂覺醒」、「花狐迅影 靈動接陣」、「陰陽共鳴 式神爆陣」及「新楓之谷我最神」，完成指定任務，即可獲得「新楓之谷神隊友 ASSEMBLE 串串鑰匙圈」，考驗反應，全面燃燒球魂。

賽事開戰前，也為神隊友注入滿滿能量，登入《新楓之谷》即可獲得「神隊友 ASSEMBLE應援球衣」，邀請大家一起穿上球衣替球員「陰陽師」、「劍豪」加油；入場再加碼送出專屬好禮，包含《新楓之谷》神隊友ASSEMBLE應援貼紙與預測券、主題摺扇、樺達硬喉糖、威豹Power能量飲料，帶著海神隊的補給，熱血啟程。

LEOPARD GIRLS將在7日化身曉之陣助陣使者，帶來中場表演，出席成員將有Yuki、草莓、安汝、瑄瑄、小楓、海莉、笑笑，將以動感舞蹈和絕對魅力助陣，再次敲響戰鼓，讓高雄巨蛋熱情沸騰。8日中場遊戲「誰是神隊友」，神隊友一組五人，化身劍豪或陰陽師，為了團隊的榮耀，全力以赴，獲勝將有限定獨家贈品。

AQUAS STORE春節前夕主場周，也推出過年專屬優惠，長袖商品享8折優惠，另有商品滿額贈活動，滿1000元贈海派大使貼紙壹張（吳曉謹、勤明慶）或紅包袋壹個，滿2000元贈欣臨企業品牌好禮或白博士除菌消臭噴霧壹罐，滿3000元贈台畜無骨排骨酥（兌換券）壹張，年前買新衣，就趁現在。

籃球

