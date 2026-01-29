CBA／台灣一哥陳盈駿遭中國球迷吐口水 妻子痛批：太沒水準

中華男籃當家控衛陳盈駿在中國大陸CBA賽場征戰，日前比賽結束後，遭現場沒水準球迷吐口水，陳盈駿當下看起來情緒激動，妻子郭佳紋也發文替丈夫抱不平。

陳盈駿效力CBA北京北汽隊，日前與山西隊交手，以87：86險勝，賽後球員退場時，竟有山西主場球迷從座位上，對北汽球員辱罵並吐口水。北汽球員克制情緒，讓事情沒有進一步鬧大。

陳盈駿當下看起來非常不開心，向相關單位反應，隊友也聲援他。CBA官方也公布處分，由於山西主場觀眾出現不當行為，對球團處以人民幣2萬元罰款，同時要求山西及太原賽區，須規範球迷觀賽行為，加強現場引導與管理，對挑釁、辱罵等不文明行為應即時制止，以杜絕類似事件再度發生。

陳盈駿的妻子郭佳紋在社群平台發文直呼，「吐口水太沒水準，比賽可以有激情，但請保有基本尊重，吐口水真的不行。」