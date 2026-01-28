EASL／古德溫轟35分不夠 勇士逆轉首爾SK騎士差一步

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士洋將古德溫（右）攻下全場最高35分。圖／勇士提供
上半場最多落後17分，台北富邦勇士靠下半場進攻爆發，東亞超級聯賽（EASL）面對首爾SK騎士一度1分超前，但第四節平手之際卻被主場的首爾SK騎士打出一波13：0猛攻，反撲氣焰被徹底澆熄，最終在客場以78：89吞敗，也讓首爾SK騎士搶下A組龍頭，成為聯盟第一支晉級6強決賽的隊伍。

客場出征的勇士，首節16投僅6中，反觀首爾SK騎士三分球8投5中，單節取得31：19領先，第二節更一度取得57：40優勢；勇士靠節末古德溫壓哨三分球帶出一波6：0的攻勢，半場打完將差距縮小到46：57。

勇士第三節不到3分半再打出一波8：2攻勢，2分19秒古德溫進球後勇士更以64：63反超，也是全場首度嘗到領先，三節打完勇士也以66：67緊咬比分。

第四節前段比分拉鋸，莫巴耶外線破網後勇士以76：76追平，但接續陷入超過4分鐘的得分荒，遭首爾SK騎士打出13：0猛攻拉開差距，就算艾倫進球阻斷對手攻勢也為時已晚，讓首爾SK騎士主場收下本季東超第4勝，以龍頭身份率先搶下決賽門票。

勇士踢館失利後戰績2勝3敗和另外兩隊戰績相同，例行賽最終戰有非贏不可壓力。今天勇士以古德溫35分最高，艾倫和莫巴耶各15分和14分；首爾SK騎士以洋將沃尼（Jameel Warney）24分最高。

勇士周桂羽拉起古德溫。圖／勇士提供
