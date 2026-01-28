聽新聞
世界盃男籃／戰南韓中國16人出爐 劉錚、高錦瑋回歸
中華隊下月將迎戰2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二階段，中華籃球協會今天公布16人名單，第一階段缺席的劉錚回歸，去年亞洲錦標賽重返8強的班底高錦瑋、馬建豪和陳冠全也回到陣中，丁聖儒和李家慷成新面孔，歸化球員仍保持高柏鎧和阿提諾。
中華隊在世界盃資格賽分到B組，同組有日本、南韓和中國，每支球隊都將進行一主場、一客場的對戰，中華隊第一階段出戰日本都吞下敗場。
籃協今天公布第二階段的16人初版名單，成員有陳盈駿、高錦瑋、游艾喆、丁聖儒、林庭謙、阿巴西、李家慷、盧峻翔、劉錚、馬建豪、周桂羽、雷蒙恩、曾祥鈞、陳冠全和兩位「新台灣人」高柏鎧及阿提諾。
上階段16人的「遺珠」包括林書緯、關達祐、林秉聖、蔡宸綱、譚傑龍、謝宗融。
中華隊將於2月26日主場出戰南韓，3月1日在第三地出戰中國；第三階段將於7月登場，中華隊7月3日客場出戰南韓，7月6日和中國再度交手。
