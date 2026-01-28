TPBL／夢想家「一瑪當先」 主場周邀球迷「吉」氣

福爾摩沙夢想家隊本周末將於台中洲際迷你蛋主場迎戰新北國王、高雄全家海神隊，球團宣布和長期支持夢想家的合作夥伴MAXXIS瑪吉斯推出主題活動「一瑪當先」，瑪吉熊也將現身場邊加入應援行列，邀請球迷進場同樂，一起為夢想家加油，迎接週末主場的全新挑戰。

夢想家與全球輪胎領導品牌瑪吉斯輪胎，共同打造「一瑪當先」主題周活動。此次將輪胎科技概念融入整體視覺設計，以科技感畫面呈現速度、操控與穩定等核心元素，呼應瑪吉斯產品特性，也象徵夢想家在賽場上強調節奏掌握、穩定發揮的團隊執行力，讓品牌精神與球隊形象相互連結。

兩日賽事有多項入場好禮，包含活動主題折扇、Nabati威化餅或哈瑞寶迷你分享包，以及統一UNIFIT運動飲料。場邊與瑪吉熊互動，將有機會獲得小禮物。MAXXIS瑪吉斯也準備多項品牌好禮，中場遊戲完成指定任務者，有機會獲得MAXXIS瑪吉斯後背包與休閒帽。

夢想突襲於隨機暫停時間登場，掃描大螢幕QR Code並成功答題，即可有機會把MAXXIS瑪吉斯折疊購物推車帶回家。此外，Copy Cam完成指定動作亦可獲得品牌好禮。邀請球迷朋友進場同樂，與瑪吉熊一起全力為夢想家應援。

夢想家將於31日下午兩點半對戰新北國王，2月1日同時段對上高雄全家海神，兩日主場門票一樓、二樓座位，進入最後倒數中，球迷朋友們可於全台ibon機台及ibon售票系統購票。