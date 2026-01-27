快訊

寧夏夜市改版惹民怨？一票網友崩潰喊難逛 內行人揭背後原因

不滿員工跳槽！農場負責人「空拍機投毒」弄死對手羊駝 宜蘭檢方求重刑

2026新北市長提名協調時間仍未定 藍營基層喊母雞快出現

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL ／「新誒戰神」梅克繳全能數據 獲第15周MVP

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台北台新戰神洋將梅克獲選單周MVP。圖／TPBL提供
台北台新戰神洋將梅克獲選單周MVP。圖／TPBL提供

戰神上周作客新北中信特攻，賽前對戰戰績處於0勝3敗的劣勢，而該役正是梅克加盟後的第二場出賽。此戰他首度先發上陣，上半場仍在摸索場上節奏與對手防線，但進入下半場後迅速開啟得分模式，展現新洋將極快的適應能力，多次以果斷出手與聰明跑位撕裂對手防守，成為戰神反攻的關鍵引擎。

 

梅克全場繳出32分、11籃板、7助攻的全能數據，進攻端不僅能在外線把握空檔，也能強勢切入禁區製造殺傷。本場比賽他罰球 14 罰全中，締造單場罰球命中率 100% 且命中數最多的紀錄，效率值高達 45，充分展現其攻擊武器多元與比賽影響力。

 

在梅克的帶領下，戰神成功踢館奪勝，不僅為球隊注入強心針，也替戰神在本季對戰特攻的交手紀錄中扳回一城。短時間內迅速融入體系、並在高強度對抗中穩定輸出，梅克的表現無疑讓球迷對戰神後續戰力充滿期待。ㄩ

籃球

延伸閱讀

PLG／率獵鷹一周兩戰富邦勇士保老二 翟蒙獲選單周MVP

TPBL／丁聖儒準大三元、梅克罰球寫新猷 戰神退特攻止敗

MLB／大谷翔平深藍西裝領取國聯MVP 放閃致詞妻女「完整我的生命」

TPBL／特攻猛轟133分改寫聯盟紀錄 大勝海神42分收下2連勝

相關新聞

TPBL ／「新誒戰神」梅克繳全能數據 獲第15周MVP

戰神上周作客新北中信特攻，賽前對戰戰績處於0勝3敗的劣勢，而該役正是梅克加盟後的第二場出賽。此戰他首度先發上陣，上半場仍...

PLG／率獵鷹一周兩戰富邦勇士保老二 翟蒙獲選單周MVP

PLG 2025-26球季除了領航猿隊一支獨秀外，第2、3名的台南台鋼獵鷹與台北富邦勇士隊也展開激烈卡位戰，兩隊上周兩度...

TPBL／貼近中壢文化 雲豹推「南洋瘋豹」主題周

桃園台啤永豐雲豹隊將於本周末1月31日、2月1日於中壢國民運動中心舉行主場賽事，球團特別推出「南洋瘋豹」主題周活動，結合...

TPBL／老面孔回來了！國王簽喬丹補強戰力

新北國王隊今天宣布，正式簽下曾多次來到台灣籃壇挑戰的全能洋將喬丹（Jordan Tolbert）。擁有出色爆發力與團隊意...

EASL／季後賽6強爭霸 冠軍獎金提升到150萬美元

東亞超級聯賽（East Asia Super League，簡寫EASL）今天正式宣布，全新品牌打造的季後賽冠軍賽事「E...

TPBL／國王飆15記三分彈 轟斷攻城獅6連勝

新北國王今天客場面對近況最佳的新竹御嵿攻城獅，展現強大團隊火力，團隊轟進15記三分球，包括決勝第四節新洋將飛米、奧帝、林...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。