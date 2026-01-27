聽新聞
TPBL ／「新誒戰神」梅克繳全能數據 獲第15周MVP
戰神上周作客新北中信特攻，賽前對戰戰績處於0勝3敗的劣勢，而該役正是梅克加盟後的第二場出賽。此戰他首度先發上陣，上半場仍在摸索場上節奏與對手防線，但進入下半場後迅速開啟得分模式，展現新洋將極快的適應能力，多次以果斷出手與聰明跑位撕裂對手防守，成為戰神反攻的關鍵引擎。
梅克全場繳出32分、11籃板、7助攻的全能數據，進攻端不僅能在外線把握空檔，也能強勢切入禁區製造殺傷。本場比賽他罰球 14 罰全中，締造單場罰球命中率 100% 且命中數最多的紀錄，效率值高達 45，充分展現其攻擊武器多元與比賽影響力。
在梅克的帶領下，戰神成功踢館奪勝，不僅為球隊注入強心針，也替戰神在本季對戰特攻的交手紀錄中扳回一城。短時間內迅速融入體系、並在高強度對抗中穩定輸出，梅克的表現無疑讓球迷對戰神後續戰力充滿期待。ㄩ
