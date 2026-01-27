PLG／率獵鷹一周兩戰富邦勇士保老二 翟蒙獲選單周MVP

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
獵鷹隊洋將翟蒙獲選第14周最佳球員。圖／PLG提供

PLG 2025-26球季除了領航猿隊一支獨秀外，第2、3名的台南台鋼獵鷹與台北富邦勇士隊也展開激烈卡位戰，兩隊上周兩度碰頭各拿1勝，獵鷹洋將翟蒙靠著單周平均20.5分、15.5籃板、2助攻的表現，拿下第14周MVP。  

在上周2場賽事中，翟蒙帶領獵鷹穩居聯盟第2，周二對上富邦勇士關鍵戰役中，繳出21分、17籃板的表現，第四節更獨攬12分與6籃板，關鍵時刻挺身而出，成為球隊奪勝最大功臣。

周六再戰富邦勇士的低比分焦土戰中，翟蒙再次拿下全隊最高20分，在獵鷹本季洋將戰力不穩定的情況下，仍是球隊最重要的得分依靠。

