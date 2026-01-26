快訊

輝達可以蓋了！台北都市計畫委員會拍板通過 這條件維持不變

春節連假交通量為「平日1.6倍」 國5高乘載管制時間曝光

25歲男踢到座椅遭運將丟包快速道路 醉躺車道慘遭4車輾斃

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／老面孔回來了！國王簽喬丹補強戰力

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
國王隊簽下洋將喬丹。圖／國王提隊供
國王隊簽下洋將喬丹。圖／國王提隊供

新北國王隊今天宣布，正式簽下曾多次來到台灣籃壇挑戰的全能洋將喬丹（Jordan Tolbert）。擁有出色爆發力與團隊意識的喬丹，將再次征戰台灣職籃，扮演場上關鍵的「X因子」，在攻防兩端為球隊帶來變化與穩定輸出，為國王鋒線戰力注入重要能量。

33歲的喬丹身高201公分，過去在台灣籃壇不僅曾獲得SBL籃板王與抄截王，更在 PLG 2021-22賽季效力領航猿隊期間，繳出場均 17.9分、11.8籃板、3.5助攻及2抄截的全面數據。他具備強悍的禁區對抗能力，更擁有優異的傳球視野與快攻推進能力，是典型具備組織前鋒特質的洋將。

近年喬丹挑戰蒙古職籃舞台，24-25賽季加盟烏蘭巴托野馬，憑藉強大的禁區宰制力，帶領球隊寫下開季12連勝佳績，最終率隊奪得聯賽冠軍，並贏得2025 BCL Asia East冠軍及BCL Asia季軍。25-26賽季喬丹轉戰BCH Knights後，再度展現關鍵影響力，率隊繳出13勝1敗的傲人戰績，連續兩季助隊登上聯盟龍頭寶座；效力蒙古職籃期間，喬丹也連續兩屆入選蒙古職籃明星賽，實力備受肯定。

對於重返台灣並加盟新北國王，球團希望喬丹能在關鍵時刻立即發揮即戰力，他以「團隊至上」的打法，將帶給國王正面能量，也希望透過他在場上感染力，凝聚全隊求勝的共識。

籃球

延伸閱讀

MLB／大谷翔平場外收入破32億全球第一 美媒：棒球界喬丹

NBA／GOAT話題又炸！湯瑪斯狠酸喬丹靠「送鞋」被吹捧

NBA／年度86勝躋身王朝行列！威廉斯：挑戰73勝勇士「當然有機會」

NBA／飆大三元追平喬丹紀錄 吉迪想助公牛重回開季火熱狀態

相關新聞

TPBL／老面孔回來了！國王簽喬丹補強戰力

新北國王隊今天宣布，正式簽下曾多次來到台灣籃壇挑戰的全能洋將喬丹（Jordan Tolbert）。擁有出色爆發力與團隊意...

EASL／季後賽6強爭霸 冠軍獎金提升到150萬美元

東亞超級聯賽（East Asia Super League，簡寫EASL）今天正式宣布，全新品牌打造的季後賽冠軍賽事「E...

TPBL／國王飆15記三分彈 轟斷攻城獅6連勝

新北國王今天客場面對近況最佳的新竹御嵿攻城獅，展現強大團隊火力，團隊轟進15記三分球，包括決勝第四節新洋將飛米、奧帝、林...

PLG／相信盧峻翔！卡總：對他沒任何懷疑

桃園璞園領航猿今天靠當家球星盧峻翔最後1秒投進致勝中距離，以95：94氣走臺北富邦勇士，締造PLG聯盟最長的11連勝，總...

PLG／解釋最後防守 吳永仁：不是輸在最後一球

台北富邦勇士今天在主場差點終結桃園璞園領航猿的開季連勝，周桂羽最後7秒投進超前三分球助隊1分領先，但領航猿「一哥」盧峻翔...

PLG／盧峻翔「準絕殺」逆轉勇士 領航猿11連勝破聯盟紀錄

桃園璞園領航猿今天挑戰聯盟新紀錄11連勝，遭遇主場的台北富邦勇士強力挑戰，勇士在周桂羽最後7秒投進超前三分球後以1分領先...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。