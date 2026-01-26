EASL／季後賽6強爭霸 冠軍獎金提升到150萬美元

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
東超公布季後賽資訊。圖／東超提供
東亞超級聯賽（East Asia Super League，簡寫EASL）今天正式宣布，全新品牌打造的季後賽冠軍賽事「EASL Finals東超季後賽」將於3月18日到22日在澳門特別行政區盛大舉行，總獎金創聯盟史上最高，冠軍可獲得高達150萬美元獎金。

東亞超級聯賽2025-26賽季例行賽擴編至12支球隊，最終將由其中6支亞洲頂尖球隊晉級東超季後賽，爭奪亞洲籃球最高榮耀。東亞超級聯賽執行長李小龍（Henry Kerins）說：「本季正式更名為EASL Finals東超季後賽，是聯盟的重要里程碑，也象徵東超在短時間內的快速成長。隨著賽季規模擴大、參賽隊伍更具深度，再加上澳門作為最終冠軍舞台，這將是東超發展至今最具代表性的季後賽盛會。我們非常期待將史上最具企圖心的一屆Finals完整呈現，並帶給球迷與聯盟規模相匹配的冠軍級體驗。」

過去東超冠軍隊伍獎金是100萬美元，今年球隊規模擴編，獎金也提升，冠軍可獲150萬美元、亞軍75萬美元、季軍35萬美元，為聯盟歷來最高規模。

進入聯盟第3季，東超季後賽也同步推出首次擴編的季後賽賽制。過去兩季季後賽以「EASL Final Four」形式進行，本季起正式進化為六強爭冠。A、B、C三組各取前二名晉級，共6隊進入季後賽，並採八強賽、四強賽和冠軍戰的單淘汰方式進行。

本屆東超季後賽預計於3月18日、3月20日、3月22日進行三個比賽日。3月18日將進行兩場八強賽對決，場館資訊將於近期公佈；賽事接續移師澳門新濠影滙（Studio City Macau），於3月20日舉行四強賽，並於3月22日進行最終決戰，當天將同時上演東超冠軍賽以及季軍賽。

東超也將於3月21日在澳門新濠影滙舉辦第二屆「亞洲籃球高峰會（The Asia Basketball Summit）」，邀集各地籃球產業重量級人士齊聚一堂，針對亞洲籃球的未來發展進行深度交流與對談，更多活動細節將於近期公佈。

東超例行賽將於2月11日以三連戰形式劃下句點，並正式確定東超季後賽對戰組合。東超季後賽門票將於2月21日開賣，相關售票資訊將於後續公告；3月18日比賽場館，也將另行公佈。

