TPBL／國王飆15記三分彈 轟斷攻城獅6連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林書緯（右）切入。圖／國王提供
新北國王今天客場面對近況最佳的新竹御嵿攻城獅，展現強大團隊火力，團隊轟進15記三分球，包括決勝第四節新洋將飛米、奧帝、林彥廷和熊祥泰都在外線開火，助隊頂住攻城獅反撲，終場以94：87斬斷攻城獅6連勝。

國王今天「開箱」新洋將飛米，他先發出賽40分鐘，11投雖錯失8球拿10分，不過也有全場最高14籃板貢獻，加上國王洋將傑登上半場就轟下20分，助隊半場打完取得53：46優勢。

攻城獅下半場一度打出 13：3 的攻勢逆轉戰局，不過國王替補球員挺身而出，林彥廷與熊祥泰接連飆進三分彈，搭配奧帝的長程砲火，讓國王回到領先，最終以7分差中斷攻城獅連勝。

國王總教練洪志善表示，贏球關鍵在於板凳球員在下半場跳出來，「因為在第三節一開賽的時候，先發狀態不是很好，所以板凳球員的表現改變了下半場的走勢。」

下半場外線手感火燙的熊祥泰全場三分球4投3中攻下11分，他說：「我只是在困境中展現信心，專注於每一次出手，我知道自己能投進，這一切都源於教練團給我的信心支持。」

加盟處女秀助隊奪勝，飛米說：「第一場比賽總是最艱難的，特別是在沃許本缺陣下，我必須調整打法去鞏固禁區。儘管如此，我們展現了團隊韌性與凝聚力，成功抵擋住對方的反撲，能贏下這場球才是最重要的。」

