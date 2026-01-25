TPBL／林彥廷奪16分改變局勢 國王斬斷攻城獅6連勝

台灣職業籃球大聯盟TPBL新北國王今天靠著林彥廷攻下本土最高16分，成為球隊在下半場改變局勢的關鍵，終場國王以94比87擊敗新竹御嵿攻城獅，斬斷對手近期6連勝。

衛冕軍國王今天作客近況火燙的攻城獅，上半場在洋將傑登（Jayden Gardner）火力全開貢獻20分的領軍下，國王手握7分領先，易籃後更靠著替補球員輪番挺身而出，包含林彥廷、熊祥泰接連飆進三分外線，讓國王在下半場幾乎能穩定取得領先，終場就以7分之差取勝。

從替補出發的後衛林彥廷此役上場34分鐘，攻下本土最高的16分，包含投進4記三分球，另外還抓下6籃板，與熊祥泰攜手成為改變比賽走勢的關鍵。

林彥廷在賽後接受主辦單位採訪時表示，前役結束後，就積極備戰這場面對攻城獅的比賽，誓言奪下勝利，加上教練團在中場休息交代不要怕失誤、勇於處理球，造就本場好表現，「比賽中沒有想太多，期望自己把握空檔機會。」

至於國王新洋將飛米（Olufemi Olujobi）本場繳出「雙10」10分、14籃板，已在台灣籃壇打滾多年的他則提到，與陣中多名球員都熟識，因此適應上沒有問題，「通常第1場比賽最辛苦，但不管自身狀態如何，全力幫助球隊取勝。」