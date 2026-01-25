PLG／相信盧峻翔！卡總：對他沒任何懷疑

桃園璞園領航猿今天靠當家球星盧峻翔最後1秒投進致勝中距離，以95：94氣走臺北富邦勇士，締造PLG聯盟最長的11連勝，總教練卡米諾斯透露，就算盧峻翔今天手感不佳，但最後一擊交給他不會有任何懷疑。

卡米諾斯提到，勇士今天打出剛強度的防守和肢體強度，讓自家球員連上籃都困難，但球隊成功做到降低失誤、多傳導的設定，拿下這場重要勝利。

盧峻翔執行最後一擊前，全場21投僅5中，卡米諾斯仍讓當家球員扛起責任，他也讚團隊有打出設定的空間，盧峻翔對場上的解讀也很好，面對陳又瑋的防守將球帶到左邊，投進空心中距離。

好的球員可以把球投進。」卡米諾斯提到，知道盧峻翔平常有多努力，這一球對盧峻翔有很大幫助，身為教練也十分為他開心，且球隊下禮拜要去台南和台鋼獵鷹再交手，之後還要飛到沖繩打東超的比賽，「今天贏下比賽很重要，關鍵比賽能奮戰到最後一刻，對我們的比賽很有幫助。」

盧峻翔用「很驚奇」形容投進最後一擊，「富邦給我們這場壓力非常多，讓我錯失很多球。儘管錯失那麼多球，很開心最後可以投進這顆球。」

今天貢獻本季新高15分的陳將双還補了一句，他笑說當盧峻翔持球，「我就知道會進。」對隊友充滿信心的感想讓一旁的盧峻翔揚起笑容。