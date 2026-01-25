PLG／解釋最後防守 吳永仁：不是輸在最後一球

台北富邦勇士今天在主場差點終結桃園璞園領航猿的開季連勝，周桂羽最後7秒投進超前三分球助隊1分領先，但領航猿「一哥」盧峻翔最後1秒投進空心中距離，「準絕殺」帶走勝利，不過勇士教頭吳永仁仍肯定最後防守盧峻翔的陳又瑋「做得很好」，他強調說：「我們不是輸在最後一球，整場比賽是細節堆疊出來的。」

勇士以94：95惜敗，吳永仁說：「一場很好的比賽，很棒的比賽，為所有球員感到驕傲，把教練團希望他們做的事情做得非常好。」他提到近幾場有些戰力上的調整，希望能打對的球、做對的決定、走在對的路上，這兩場主場賽事打完，感覺有朝想要的方向前進，相信球迷也看得出來球隊的改變。

吳永仁也提到，最後一波已經換上球隊最好的防守組合，會以「全換」的方式防守，原本預期領航猿弧頂會做一個單檔但沒發生，因此是陳又瑋單防盧峻翔，「又瑋也做得很好，這是很好的防守，但進攻做得更好。」吳永仁強調，整場比賽有許多細節，不是輸在最後一球，像若是不讓對手抓20個進攻籃板，或是自家罰球把握度再高一些，就不會是最後結果。

差點當贏球功臣的周桂羽提到，本季對戰領航猿雖還沒奪勝過，但比分愈來愈近，「不會因為連續敗仗懼怕，持續進步，後面季後賽獲冠軍賽路上都是養分，相信最後對戰會有不同內容，做出反擊。」

今天攻下全場最高32分的洋將古德溫也說，賽季還很長，仍會繼續和領航猿交手，團隊會更進步。