PLG／盧峻翔「準絕殺」逆轉勇士 領航猿11連勝破聯盟紀錄

桃園璞園領航猿今天挑戰聯盟新紀錄11連勝，遭遇主場的台北富邦勇士強力挑戰，勇士在周桂羽最後7秒投進超前三分球後以1分領先，但領航猿當家球星盧峻翔扛起最後一擊壓力，最後1.7秒投進「準絕殺」中距離，助隊驚險以95：94延續完美戰績，締造聯盟新紀錄。

盧峻翔今天手感不佳，22投6中拿14分，但最後一擊展現捨我其誰的抗壓性，他賽後場中受訪笑說驚喜，「最後一波也知道會發生這件事情。」她坦言周桂羽飆進三分彈後也十分緊張，且勇士有新洋將阿庫斯加入，對陣需要做些改變，自己前面手感不好但仍保持信心，「團隊互相鼓勵，做正確的事情。」

領航猿本季持續締造紀錄，不過連勝期間和台南台鋼獵鷹打到延長賽才驚險奪勝，今天也是贏在最後讀秒階段，盧峻翔坦言目前壓力在領航猿身上，這兩場客場作戰也能感受到對手的進步，更要做好自身的準備。

隊上半場分數緊咬，第三節領航猿在李家慷連飆2記三分彈將領先擴大到64：53，勇士在林志傑「3分打」後連傳助攻領軍下追到66：71，洋將古德溫讀秒階段再連打進兩球，包括壓哨切入，讓領航猿只帶著73：70領先進入決勝節。

陳將双第四節連打進兩球，伯朗也補刀，開節一波7：0攻勢讓領先回到兩位數，不過林志傑連投帶傳助隊打出9：2追分攻勢，讓差距再縮小到79：82。

領航猿伯朗雖飆進個人第一顆三分彈，不過勇士也有古德溫回敬外線再傳助攻給莫巴耶，3分06秒古德溫更飆進超前三分球；領航猿靠伯朗2罰追平比分，最後58.2秒盧峻翔再切入放入超前球。21.9秒領航猿外籍生丁恩迪被吹違反運動精神犯規，阿庫斯2罰雖都失手，但7.5秒周桂羽飆進逆轉三分彈，不過1.7秒盧峻翔投進「準絕殺」中距離，立刻比出招牌的「看手錶」手勢，慶祝球隊以95：94踢館成功，締造聯盟新高的11連勝。

葛拉漢今天19分是領航猿最高，陳將双15分，盧峻翔14分，阿提諾11分，李家慷10分；勇士以古德溫32分最高但30投錯失19球，阿庫斯13分、13籃板，林志傑11分、8籃板、5助攻，莫巴耶10分、7籃板。