TPBL／丁聖儒準大三元、梅克罰球寫新猷 戰神退特攻止敗

台北台新戰神隊今天本土、洋將一起發揮，本土後衛丁聖儒繳出17分、10助攻、9籃板的「準大三元」，洋將「五星高中生」梅克貢獻32分、11籃板、7助攻，其中14罰俱中締造聯盟新猷，聯手助隊頂住新北中信特攻隊反撲，以112：104止住2連敗，第8勝入袋追上新北國王隊。

戰神首節在雷蒙恩9分帶動下打出34：24攻勢，但第二節僅拿15分，反讓主場的特攻帶著53：49領先進入下半場。

第三節戰神雙洋將基德和梅克火力全開，兩人合計轟下25分，助隊打出37：26的逆轉攻勢，重新回到領先；特攻節末透過外線追分，不過「黑豹」阿巴西壓哨的三分球雖彈框進球，裁判檢視畫面後發現有打到計時器，進球不算，讓戰神三節打完取得86：79領先。

決勝節特攻一度追到88：94，但戰神有「小台」黃聰翰飆進外線，梅克再補進2記三分彈，丁聖儒、雷蒙恩也加入外線開火行列，團隊單節三分球14投7中，澆熄特攻反撲氣燄。

今天是梅克來台的第2場比賽，得分超越首戰的25分外，14罰俱中更改寫原本雲豹洋將克羅馬締造的12罰全中聯盟紀錄，他謙虛說：「我的表現來自我的隊友，我們會準備好下一場，回到主場迎敵。」

戰神今天4人得分兩位數，洋將基德也有27分、8籃板，雷蒙恩16分。特攻以洋將馬可29分、11籃板最高，阿巴西18分。