快訊

Lulu絕美白紗曝光！和陳漢典深情擁吻閃瞎全場 賓客星光熠熠「勘比三金」

TPBL／丁聖儒準大三元、梅克罰球寫新猷 戰神退特攻止敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戰神隊後衛丁聖儒繳出「準大三元」成績。圖／TPBL提供
戰神隊後衛丁聖儒繳出「準大三元」成績。圖／TPBL提供

台北台新戰神隊今天本土、洋將一起發揮，本土後衛丁聖儒繳出17分、10助攻、9籃板的「準大三元」，洋將「五星高中生」梅克貢獻32分、11籃板、7助攻，其中14罰俱中締造聯盟新猷，聯手助隊頂住新北中信特攻隊反撲，以112：104止住2連敗，第8勝入袋追上新北國王隊。

戰神首節在雷蒙恩9分帶動下打出34：24攻勢，但第二節僅拿15分，反讓主場的特攻帶著53：49領先進入下半場。

第三節戰神雙洋將基德和梅克火力全開，兩人合計轟下25分，助隊打出37：26的逆轉攻勢，重新回到領先；特攻節末透過外線追分，不過「黑豹」阿巴西壓哨的三分球雖彈框進球，裁判檢視畫面後發現有打到計時器，進球不算，讓戰神三節打完取得86：79領先。

決勝節特攻一度追到88：94，但戰神有「小台」黃聰翰飆進外線，梅克再補進2記三分彈，丁聖儒、雷蒙恩也加入外線開火行列，團隊單節三分球14投7中，澆熄特攻反撲氣燄。

今天是梅克來台的第2場比賽，得分超越首戰的25分外，14罰俱中更改寫原本雲豹洋將克羅馬締造的12罰全中聯盟紀錄，他謙虛說：「我的表現來自我的隊友，我們會準備好下一場，回到主場迎敵。」

戰神今天4人得分兩位數，洋將基德也有27分、8籃板，雷蒙恩16分。特攻以洋將馬可29分、11籃板最高，阿巴西18分。

籃球

延伸閱讀

TPBL／戰神「五星高中生」前天抵台今上陣 教練：表現100分

TPBL／高國豪轟新高32分 攻城獅逆轉戰神奪5連勝

TPBL／戰神五星高中生梅克時差缺陣 特攻謝亞軒轟5三分球取勝

基德、魯邦、羅賓漢誰最帥？「童心電影院」首季強打怪盜特輯

相關新聞

TPBL／丁聖儒準大三元、梅克罰球寫新猷 戰神退特攻止敗

台北台新戰神隊今天本土、洋將一起發揮，本土後衛丁聖儒繳出17分、10助攻、9籃板的「準大三元」，洋將「五星高中生」梅克貢...

TPBL／高國豪末節14分 攻城獅退夢想家拉出6連勝票價續漲

近期拉出5連勝的新竹御嵿攻城獅今天回到主場迎戰福爾摩沙夢想家，並舉辦「南港輪胎萊恩尼爾大舞廳」活動，吸引本季新高的589...

PLG／只拿80分也是贏球 富邦勇士低比分焦土戰還大勝獵鷹

PLG台北富邦勇士與台南台鋼獵鷹今天打出一場低比分的焦土戰，雖然地主富邦勇士全場僅攻下77分，但獵鷹更是手感極凍，直到比...

TPBL／特攻猛轟133分改寫聯盟紀錄 大勝海神42分收下2連勝

戰績墊底的高雄全家海神隊今天作客新北中信特攻隊主場，在首節還一度靠著多點開花的攻勢取得領先，沒想到接下來三節防守潰堤，讓...

TPBL／「豹達桃園」高錦緯前進建國國小 與300位學生互動教學 

桃園台啤永豐雲豹積極落實「深耕在地」精神，長期固定舉辦「豹達桃園」校園巡迴企劃，今天正式邁入第28站，本次活動出動12位...

TPBL／朱雲豪化身圓夢大使贈客製化手套 為身障球迷送終身季票

TPBL新竹御嵿攻城獅長期推動「The Lion's Share」公益計畫，秉持著將球隊影響力轉化為社會溫暖的核心精神，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。