快訊

台北居大不易…資料庫揭「生活成本超越東京」 亞洲榜首是這城市

成功飛天！王心凌道具修好了 被喊「甜心教母」冷吐10個字

桃園資收車衝撞意外…外婆骨盆破裂需開刀 孫女心碎狂聽「老祖宗保佑我」

TPBL／高國豪末節14分 攻城獅退夢想家拉出6連勝票價續漲

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
高國豪全場22分中有14分是在第四節拿下。圖／TPBL提供
高國豪全場22分中有14分是在第四節拿下。圖／TPBL提供

近期拉出5連勝的新竹御嵿攻城獅今天回到主場迎戰福爾摩沙夢想家，並舉辦「南港輪胎萊恩尼爾大舞廳」活動，吸引本季新高的5897名球迷進場觀賽，而攻城獅也整場比賽與夢想家拉鋸，並靠著高國豪在比賽最後1分半鐘命中關鍵三分球，以及團隊最後10罰8中，以95：91險勝夢想家，收下6連勝。

儘管日前戰績一度滑落到聯盟中後段班，但攻城獅近期在土洋產生良好化學效應下，拉出一波5連勝之旅，僅差還未贏過夢想家，而今天雙方在攻城獅主場交手，兩隊也打出一場精彩拉鋸戰。

整場比賽兩隊共26次互換領先，且最大分差僅有6分，比賽最後2分半鐘，攻城獅再靠著提傑與高國豪連續上籃得手後，一度保有5分領先優勢，但林俊吉的三分球命中又讓雙方回到2分差。

不過手感發燙的攻城獅高國豪，關鍵時刻再度命中三分球，反觀夢想家卻出現高柏鎧在比賽最後43秒犯滿離場的狀況，儘管夢想家隨後靠著班提爾在倒數9秒的三分球命中又追到1分差，但攻城獅接下來4罰3中，最終就以4分差距帶走勝利，近6戰對戰聯盟6支球隊全都取勝，且與龍頭雲豹勝差也僅剩2場，而主場場邊席浮動票價也將繼續調漲。

攻城獅今天以德魯和高國豪分別攻下23分與22分表現最佳，其中高國豪有14分集中在第四節，成為攻城獅延續連勝關鍵，至於夢想家則以林俊吉20分、7助攻最佳，馬建豪19分。

籃球 TPBL 高國豪 夢想家 攻城獅

延伸閱讀

TPBL／率攻城獅奪5連勝 高國豪獲單周MVP

TPBL／上季墊底本季重生 高國豪透露攻城獅變身關鍵

家族慶生宴變3兄弟全武行 攻城獅球星高國豪手足街頭互毆判決出爐

TPBL／高國豪解禁拿13分、曾柏喻17分 攻城獅退夢想家止敗

相關新聞

TPBL／高國豪末節14分 攻城獅退夢想家拉出6連勝票價續漲

近期拉出5連勝的新竹御嵿攻城獅今天回到主場迎戰福爾摩沙夢想家，並舉辦「南港輪胎萊恩尼爾大舞廳」活動，吸引本季新高的589...

PLG／只拿80分也是贏球 富邦勇士低比分焦土戰還大勝獵鷹

PLG台北富邦勇士與台南台鋼獵鷹今天打出一場低比分的焦土戰，雖然地主富邦勇士全場僅攻下77分，但獵鷹更是手感極凍，直到比...

TPBL／特攻猛轟133分改寫聯盟紀錄 大勝海神42分收下2連勝

戰績墊底的高雄全家海神隊今天作客新北中信特攻隊主場，在首節還一度靠著多點開花的攻勢取得領先，沒想到接下來三節防守潰堤，讓...

TPBL／「豹達桃園」高錦緯前進建國國小 與300位學生互動教學 

桃園台啤永豐雲豹積極落實「深耕在地」精神，長期固定舉辦「豹達桃園」校園巡迴企劃，今天正式邁入第28站，本次活動出動12位...

TPBL／朱雲豪化身圓夢大使贈客製化手套 為身障球迷送終身季票

TPBL新竹御嵿攻城獅長期推動「The Lion's Share」公益計畫，秉持著將球隊影響力轉化為社會溫暖的核心精神，...

TPBL／超級隊長李丹妃來了！領銜特攻「新北DeaDea攏」主題周

新北中信特攻籃球隊本周24日和25日將在新莊體育館舉行「新北DeaDea攏」主題周，新北市擁有豐富多元的美食與文化，特務...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。