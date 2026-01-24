TPBL／高國豪末節14分 攻城獅退夢想家拉出6連勝票價續漲

近期拉出5連勝的新竹御嵿攻城獅今天回到主場迎戰福爾摩沙夢想家，並舉辦「南港輪胎萊恩尼爾大舞廳」活動，吸引本季新高的5897名球迷進場觀賽，而攻城獅也整場比賽與夢想家拉鋸，並靠著高國豪在比賽最後1分半鐘命中關鍵三分球，以及團隊最後10罰8中，以95：91險勝夢想家，收下6連勝。

儘管日前戰績一度滑落到聯盟中後段班，但攻城獅近期在土洋產生良好化學效應下，拉出一波5連勝之旅，僅差還未贏過夢想家，而今天雙方在攻城獅主場交手，兩隊也打出一場精彩拉鋸戰。

整場比賽兩隊共26次互換領先，且最大分差僅有6分，比賽最後2分半鐘，攻城獅再靠著提傑與高國豪連續上籃得手後，一度保有5分領先優勢，但林俊吉的三分球命中又讓雙方回到2分差。

不過手感發燙的攻城獅高國豪，關鍵時刻再度命中三分球，反觀夢想家卻出現高柏鎧在比賽最後43秒犯滿離場的狀況，儘管夢想家隨後靠著班提爾在倒數9秒的三分球命中又追到1分差，但攻城獅接下來4罰3中，最終就以4分差距帶走勝利，近6戰對戰聯盟6支球隊全都取勝，且與龍頭雲豹勝差也僅剩2場，而主場場邊席浮動票價也將繼續調漲。

攻城獅今天以德魯和高國豪分別攻下23分與22分表現最佳，其中高國豪有14分集中在第四節，成為攻城獅延續連勝關鍵，至於夢想家則以林俊吉20分、7助攻最佳，馬建豪19分。