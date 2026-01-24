PLG／只拿80分也是贏球 富邦勇士低比分焦土戰還大勝獵鷹

PLG台北富邦勇士與台南台鋼獵鷹今天打出一場低比分的焦土戰，雖然地主富邦勇士全場僅攻下77分，但獵鷹更是手感極凍，直到比賽最後1分多鐘得分才突破60分，最終富邦勇士也以80：62拿下賽季第4勝。

近期苦吞3連敗的富邦勇士，本周回到主場迎戰獵鷹，並開箱新中鋒洋將阿庫斯，儘管首節富邦勇士出現開賽慢熱的狀況，單節僅有16分進帳，不過今天他們也在防守端重拾壓制力，除了首節讓獵鷹得分拿下21分外，接下來三節失分都在20分以內。

第二節富邦勇士手感逐漸甦醒，不僅莫巴耶個人單節有13分進帳，古德溫與陳又瑋也有8分和6分進帳，單節就拉出29：19攻勢逆轉戰局。易籃後富邦勇士的防守更是讓獵鷹毫無施展空間，第三節讓獵鷹僅拿下聯盟本季單節新低的10分，將領先優勢擴到大20分以上，甚至到比賽最後1分多鐘獵鷹得分才突破60分，最終富邦勇士也以18分差距拿下勝利，終止4連敗。

富邦勇士今天以古德溫拿下27分、13籃板最佳，莫巴耶則有21分，至於替補上陣的曾祥鈞則有6分、11籃板，還在第四節有一次爆扣演出，談到那次灌籃以及球隊止敗他賽後說：「我前面6罰0中，算是稍微釋放一下壓力。過去一段時間對球隊來說算是低潮、一波連敗，這一場可以贏，希望明天對領航猿可以再拿下。」