TPBL／特攻猛轟133分改寫聯盟紀錄 大勝海神42分收下2連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
特攻隊拿下聯盟單場新高的133分。圖／TPBL提供
戰績墊底的高雄全家海神隊今天作客新北中信特攻隊主場，在首節還一度靠著多點開花的攻勢取得領先，沒想到接下來三節防守潰堤，讓地主特攻三節得分都在30分以上，將領先差距擴大到40分以上，最終特攻也拿下創聯盟新高的單場133分，以133：91擊敗海神，收下2連勝。

日前剛結束3連敗的特攻，本周回到主場新莊體育館迎戰海神與戰神隊，在今天首場迎戰海神的賽事中，在首節遭遇嚴苛挑戰，本季因為傷病問題戰績墊底的海神，第一節就外線火力全開投進6記三分球，單節拿下30分取得領先。

不過第二節開始特攻加強籃板保護與防守強度，並從防守端帶動進攻，第二節在洋將馬可一人就豪取16分領軍下，單節打出38：22的反擊逆轉戰局，且這還只是特攻進攻火力大放送的開端。

易籃後，特攻又在第三節拿下37分，前三節打完已經有3名球員得分突破20分，分別為阿巴西、馬可與貝奇，第四節初特攻也將領先差距持續擴大到40分以上，讓比賽勝負提前底定，最終特攻就拿下聯盟單場新高的133分下，以42分差距大勝海神。

特攻今天團隊共計4人得分超過20分，馬可29分、阿巴西25分、內馬23分、貝奇21分；至於海神則以首度亮相的新洋將奧迪傑攻下29分、8籃板最佳，剛復出的陳懷安15分、5助攻。

籃球

