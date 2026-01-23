TPBL／朱雲豪化身圓夢大使贈客製化手套 為身障球迷送終身季票

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
不只是球迷更是人生隊友，朱雲豪親贈客製化手套力挺身障獅紫軍棒球夢。圖／新竹御嵿攻城獅提供
TPBL新竹御嵿攻城獅長期推動「The Lion's Share」公益計畫，秉持著將球隊影響力轉化為社會溫暖的核心精神，自上賽季起即特別推出「圓夢企劃」，近日，球團攜手新竹縣湖口國中，為患有身心障礙的忠實球迷周志澄先生準備驚喜突襲企劃。

周志澄自2020年成軍起便是球隊的忠實球迷，不論在主場或是客場賽事，都能見到他在觀眾席熱血應援的身影。為了回饋這份不離不棄的支持，攻城獅球星朱雲豪特別化身圓夢大使，親自前往周先生工作的校園，陪伴他進行除草、翻土及消防檢測等日常工作，並在校內進行滾地球接傳挑戰。

當天突襲活動中最令人動容的，是朱雲豪得知周志澄除了支持籃球，周末更投身於身障棒球隊，儘管身體受限仍熱愛運動。為此，朱雲豪特別準備了一份獨一無二的禮物，只刻有志澄姓名與「並肩同行」四字的客製化棒球手套。

朱雲豪感性分享了這四個字的涵義，「我想讓志澄知道，他的支持帶給我巨大的力量，讓我更樂觀面對生活挑戰。這四個字代表著我們雖然在不同的領域努力，但在追求熱愛的事物上，我們是站在同一陣線、並肩同行的。我帶著他的力量在籃球場上奮鬥，而他也帶著我的支持在棒球場上堅持。」

驚喜不僅止於此，朱雲豪更代表球團送上隊史第一張「終身季票」，承諾攻城獅將永遠為志澄保留他熟悉的席位。這份厚禮讓個性內斂的志澄驚喜交集，他哽咽表示，原本因害羞不敢填寫圓夢表單，沒想到球團竟主動走入他的日常生活，「這輩子從沒想過會有這一幕，只要攻城獅在的一天，我會一直支持下去！」

攻城獅球團總經理張樹人也表示，志澄樂觀面對生活不便的韌性讓攻城獅團隊每一位成員深受啟發，這場活動不僅圓了球迷的夢，更深刻體現了「The Lion's Share」將愛與職業球團影響力極大化的承諾。

籃球

