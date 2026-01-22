TPBL／超級隊長李丹妃來了！領銜特攻「新北DeaDea攏」主題周

新北中信特攻籃球隊本周24日和25日將在新莊體育館舉行「新北DeaDea攏」主題周，新北市擁有豐富多元的美食與文化，特務們化身特派員，邀你來「特攻基地」來一場新北之旅。此外，中信特攻啦啦隊Passion Sisters的李丹妃首度來到特攻主場應援，攜手金渡兒帶來特別演出。

「超級隊長」李丹妃將攜手「仁川女神」金渡兒，兩人分別於主題日兩天帶來限定演出，李丹妃更將於24日為賽事開出精彩好球；兩日的PS女孩應援陣容將由韓援李丹妃、金渡兒領軍，加上桃子、貴貴、短今、夏蕾、小迪、君白、盈瑩、少鹽、莎莎、瑄等，共12名PS女孩來到新莊體育館一起熱力應援。

特攻隊本周舉辦「新北DeaDea攏」主題周，公告啦啦隊陣容。圖／特攻隊提供

特攻老朋友「許辰宇lil Karbi aka小卡比」也是新北的代表，他將在25日獻上賽前演出，帶來全新專輯《起跳線》與大家見面，同時也將重新詮釋特攻主題曲《My way or the high way》，重新填詞為特攻帶來「DeaDea贏」的氣勢。大小朋友敲碗想再見到的「小岳哥哥」也再度於24日在「SHOWTIME小舞台」帶來精彩的唱跳秀，當日也將與「天馬戲創作劇團」一起加入「FUN電遊行」；25日則由「如果兒童劇團」的「小熊愛地球」短劇帶給你滿滿活力。

迴廊活動同樣精彩，包含「PLAY WITH THUNDER氣墊區」的DEA籃球場跳床、Thunder球池滑梯、SWITCH遊戲區、「FLASH CARNIVAL GAME」籃球小遊戲、DeaDea攏拍貼機，搭配主題活動更推出「新北DeaDea攏總后」挑戰，24日有「新北大胃王」，及25日的「新北大味王」、「新北特攻拳王」、「新北知識王」，讓球迷有吃也有獎。

特攻隊本周舉辦「新北DeaDea攏」主題周。圖／特攻隊提供

寒流一波一波來襲，中信特攻也推出全新冬季商品，包含落肩棒球外套、短版棒球外套、短版水洗連帽外套、POLO領刷毛大學T、水手領開襟長袖、DEA蝴蝶結髮夾、DEA滿版 LOGO化妝收納包等，24日起於中信特攻新莊主場商品部、中信特攻網路商城開賣，為線人們送上剛剛好的溫暖。