快訊

75萬分之1奇蹟！男子公路直擊「雪白仙氣靈獸」 真實身分網驚：幸運女神下凡

獨／濱海作戰指揮部7月成軍 機動反艦飛彈將進駐淡水八里兩岸

川普乘空軍一號突遇「電力問題」！追蹤圖曝高空急轉彎折返基地

TPBL／金泰琳、李貞潤加盟！國王韓籍啦啦隊「三本柱」成形

聯合新聞網／ 綜合報導
韓籍啦啦隊金泰琳。圖／新北國王提供
韓籍啦啦隊金泰琳。圖／新北國王提供

TPBL新北國王隊積極補強韓籍啦啦隊陣容，繼上周全恩菲正式加盟後，今天又宣布迎來兩位重量級韓援成員，金泰琳與李貞潤加盟。兩位在韓國擁有高人氣且經驗豐富的應援女孩，與全恩菲組成韓籍「三本柱」，將於本季接下來的主場賽事中現身。

金泰琳身高165公分，以充滿親和力的「鄰家姊姊」形象深受粉絲喜愛。她不僅擁有豐富的舞台經驗，曾擔任舞台劇演員、雜誌模特兒及專業主持人，更以豪爽的笑聲與強大的舞台感染力著稱。前年（2024年）也曾受邀來台參與世界棒球12強賽大巨蛋應援，對於台灣球迷的熱情印象深刻。

韓籍啦啦隊李貞潤。圖／新北國王提供
韓籍啦啦隊李貞潤。圖／新北國王提供

李貞潤在韓國應援界被譽為「全能女神」。她擁有棒球、籃球、排球三大職業運動系統的資歷，專業背景扎實。李貞潤令人印象深刻的是「反差萌」魅力，能在賽場上冷艷優雅與甜美可愛間無縫切換，已準備好將韓式專業應援風格帶入新莊城堡。

新北國王啦啦隊NEW TAIPEI QUEENS陣容再進化，期待兩位女孩在場邊與禁衛軍們一同吶喊。「三本柱」將於接下來的國王主場賽事中正式亮相，讓球迷能進場見證這股強大魅力。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

籃球 TPBL 新北國王 啦啦隊

相關新聞

TPBL／金泰琳、李貞潤加盟！國王韓籍啦啦隊「三本柱」成形

TPBL新北國王隊積極補強韓籍啦啦隊陣容，繼上周全恩菲正式加盟後，今天又宣布迎來兩位重量級韓援成員，金泰琳與李貞潤加盟。兩位在韓國擁有高人氣且經驗豐富的應援女孩，與全恩菲組成韓籍「三本柱」，將於本季接

PLG／多比扮第四節先生 獵鷹海嘯攻勢主場逆轉勇士

決勝節一度落後11分，台南台鋼獵鷹今天在主場上演逆轉勝，洋將多比扮演「第四節先生」，單節8投5中狂轟15分，助隊打出20...

TPBL／率攻城獅奪5連勝 高國豪獲單周MVP

新竹御嵿攻城獅上周作客臺北台新戰神，在客場打出關鍵一役，最終驚險帶走勝利，此戰最大功臣，正是狀態火燙的後場核心高國豪。憑...

籃球／地貼、補助審查會議引爭議 籃協四點聲明回應強調徹底檢討

中華籃球協會近來爭議事件不斷，運動部也在昨天發出聲明要求籃協全面檢討賽事管理與治理責任，並點出籃協向運動部提出2026年...

TPBL／舞棍阿伯來了！攻城獅主場化身復古舞廳

新竹御嵿攻城獅隊「南港輪胎萊恩尼爾大舞廳」主題活動將於24、25日主場賽事登場，球團主打「復古舞廳」視覺，特別安排高國豪...

PLG／填補禁區防守漏洞 富邦勇士補進南蘇丹國手阿庫斯

PLG台北富邦勇士隊今天正式宣布，與洋將中鋒阿庫斯（Deng Acuoth）完成簽約，為球隊內線防守端注入重要能量。阿庫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。