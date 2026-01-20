PLG／多比扮第四節先生 獵鷹海嘯攻勢主場逆轉勇士

決勝節一度落後11分，台南台鋼獵鷹今天在主場上演逆轉勝，洋將多比扮演「第四節先生」，單節8投5中狂轟15分，助隊打出20：4的逆轉攻勢，最終以90：85擊敗台北富邦勇士，喜迎主場2連勝。

獵鷹首節以21：23緊咬比分，第二節雖僅拿17分，仍以37：44緊追；第三節本土後衛谷毛唯嘉、陳范柏彥、白薩和洋將翟蒙都在外線開火，助隊三節打完將比分追到61：64。

陳又瑋第四節進球讓勇士領先擴大到75：64，洋將古德溫飆進三分彈後勇士也還握有78：68領先，但獵鷹洋將多比挺身而出，上籃、拋投、外線都得手，隊友翟蒙外線也開火，多比又追加三分彈，獵鷹回敬一波20：4狂攻逆轉；勇士有機會的追分機會外籍生莫巴耶5罰錯失4球，讓獵鷹戲劇性迎接主場逆轉勝。

多比替補出賽攻下19分，其中15分集中在決勝節，他接受場中訪問時表示，上場就是幫助球隊，「第四節做出我所能做的事情，大家都很努力。」得到「第四節先生」封號，他笑說欣然接受，前兩年在歐洲打球時在很棒的球隊效力，轉戰亞洲也希望幫助獵鷹，希望接續能打下更多場勝利。