快訊

不是常見粉紅單？他收停電通知驚呼太好看 新版設計曝光獲全網讚

強烈大陸冷氣團持續影響！明天低溫僅10度 22日前水氣較多

邊荷律曝「有好好吃飯」影片 喪父暫離台灣：需要時間再多難過一下

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／多比扮第四節先生 獵鷹海嘯攻勢主場逆轉勇士

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
獵鷹洋將多比第四節攻下15分助隊逆轉。圖／PLG提供
獵鷹洋將多比第四節攻下15分助隊逆轉。圖／PLG提供

決勝節一度落後11分，台南台鋼獵鷹今天在主場上演逆轉勝，洋將多比扮演「第四節先生」，單節8投5中狂轟15分，助隊打出20：4的逆轉攻勢，最終以90：85擊敗台北富邦勇士，喜迎主場2連勝。

獵鷹首節以21：23緊咬比分，第二節雖僅拿17分，仍以37：44緊追；第三節本土後衛谷毛唯嘉、陳范柏彥、白薩和洋將翟蒙都在外線開火，助隊三節打完將比分追到61：64。

陳又瑋第四節進球讓勇士領先擴大到75：64，洋將古德溫飆進三分彈後勇士也還握有78：68領先，但獵鷹洋將多比挺身而出，上籃、拋投、外線都得手，隊友翟蒙外線也開火，多比又追加三分彈，獵鷹回敬一波20：4狂攻逆轉；勇士有機會的追分機會外籍生莫巴耶5罰錯失4球，讓獵鷹戲劇性迎接主場逆轉勝。

多比替補出賽攻下19分，其中15分集中在決勝節，他接受場中訪問時表示，上場就是幫助球隊，「第四節做出我所能做的事情，大家都很努力。」得到「第四節先生」封號，他笑說欣然接受，前兩年在歐洲打球時在很棒的球隊效力，轉戰亞洲也希望幫助獵鷹，希望接續能打下更多場勝利。

翟蒙21分、17籃板是獵鷹最佳，洋將貝納師也有19分、10籃板，谷毛唯嘉13分、8助攻；勇士以古德溫31分最高，哥倫特19分、10籃板，莫巴耶17分但7罰僅1中。

獵鷹洋將多比第四節攻下15分助隊逆轉。圖／PLG提供
獵鷹洋將多比第四節攻下15分助隊逆轉。圖／PLG提供

籃球

延伸閱讀

PLG／盧峻翔追平三分球、葛拉漢絕殺上籃 領航猿險勝獵鷹開季10連勝

PLG／讓古德溫得分砍半 領航猿卡總大讚白曜誠亞洲控衛大鎖

拆解三巨頭後神奇完成重建 太陽成為KD交易案贏家！

PLG／改寫林書豪得分紀錄 前隊友古德溫笑：我會和他說

相關新聞

PLG／多比扮第四節先生 獵鷹海嘯攻勢主場逆轉勇士

決勝節一度落後11分，台南台鋼獵鷹今天在主場上演逆轉勝，洋將多比扮演「第四節先生」，單節8投5中狂轟15分，助隊打出20...

TPBL／率攻城獅奪5連勝 高國豪獲單周MVP

新竹御嵿攻城獅上周作客臺北台新戰神，在客場打出關鍵一役，最終驚險帶走勝利，此戰最大功臣，正是狀態火燙的後場核心高國豪。憑...

籃球／地貼、補助審查會議引爭議 籃協四點聲明回應強調徹底檢討

中華籃球協會近來爭議事件不斷，運動部也在昨天發出聲明要求籃協全面檢討賽事管理與治理責任，並點出籃協向運動部提出2026年...

TPBL／舞棍阿伯來了！攻城獅主場化身復古舞廳

新竹御嵿攻城獅隊「南港輪胎萊恩尼爾大舞廳」主題活動將於24、25日主場賽事登場，球團主打「復古舞廳」視覺，特別安排高國豪...

PLG／填補禁區防守漏洞 富邦勇士補進南蘇丹國手阿庫斯

PLG台北富邦勇士隊今天正式宣布，與洋將中鋒阿庫斯（Deng Acuoth）完成簽約，為球隊內線防守端注入重要能量。阿庫...

TPBL／曾在東超單場砍32分 海神簽下全能中鋒奧迪傑

TPBL高雄全家海神隊今天宣布簽下26歲全能中鋒奧迪傑（Omoefay Odigie），身高205公分，本季效力蒙古烏蘭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。