TPBL／率攻城獅奪5連勝 高國豪獲單周MVP

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
高國豪獲得單周MVP。圖／TPBL提供
高國豪獲得單周MVP。圖／TPBL提供

新竹御嵿攻城獅上周作客臺北台新戰神，在客場打出關鍵一役，最終驚險帶走勝利，此戰最大功臣，正是狀態火燙的後場核心高國豪。憑藉單場高效飆分與全面貢獻，高國豪不僅幫助攻城獅延續連勝氣勢，也以亮眼表現獲選為TPBL第十四周的單周最有價值球員（MVP）。

該場比賽中，高國豪展現絕佳進攻手感，攻下本季新高32分，其中外線10投6中，屢次在比賽關鍵時刻以精準三分與果斷切入撕裂對手防線，成功穩住攻城獅進攻節奏。除了得分火力，他也積極參與籃板卡位，單場抓下7籃板，展現後衛難得的全能價值。

面對戰神主場強烈反撲，攻城獅一度陷入拉鋸，高國豪在攻防兩端的穩定輸出，成為球隊最可靠的進攻發動機，也帶領球隊在客場守住勝果。這場勝利不僅讓攻城獅收下近期五連勝，戰績亦一舉躍居聯盟第二，持續鞏固球隊在本季的競爭位置。

在關鍵賽事中挺身而出、以實際表現帶領球隊前進，高國豪上週的爆發不僅展現個人進攻能力與比賽閱讀，也體現領袖後衛在勝負時刻的價值，讓第十四周MVP的肯定實至名歸。

籃球

