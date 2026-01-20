籃球／地貼、補助審查會議引爭議 籃協四點聲明回應強調徹底檢討

中華籃球協會近來爭議事件不斷，運動部也在昨天發出聲明要求籃協全面檢討賽事管理與治理責任，並點出籃協向運動部提出2026年SBL暨WSBL超級籃球聯賽賽事計畫申請補助，金額高達5183萬元，卻發生決策層級人員未能出席審查會議進行說明的狀況，籃協今天做出四點聲明回應。

一、SBL暨WSBL賽事所使用之地貼材質係數，均符合國際籃總（FIBA）規範，且與國內職業賽事所使用之地貼相同。本會也立即進行縮小地貼範圍、以割字地貼等改善措施，減少地貼面積。

二、所謂SBL暨WSBL賽事新台幣5183餘萬之申請補助金額，為協會115年度所編列之預算，仍需經運動部開會審查，將核定多少金額，尚不得知。以114年度為例，協會申請補助之金額為約4174萬，運動部核定之金額為約3100萬，協會自籌之比例約為26%，且核定之所有經費皆專款專用於SBL暨WSBL賽事辦理、賽事轉播及補助參賽球隊等計畫上。

三、本會一直以來積極配合出席運動部召開之各項會議，皆由決策層級主管或指派業務同仁出席參加，如有要求應由決策層級以上人員參加，協會必定配合辦理。

四、球員安全、經費申請與運用等，皆為協會應盡之職責，一定配合運動部之指導，徹底檢討，專業治理。