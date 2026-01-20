快訊

獨／還原熊本直升機案現場！他帶團參觀阿蘇火山目擊：聽到沉悶撞擊聲

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

鄰居多日未見人影…高雄苓雅公寓傳屍臭味 母女雙亡陳屍屋內

聽新聞
0:00 / 0:00

籃球／地貼、補助審查會議引爭議 籃協四點聲明回應強調徹底檢討

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
籃協針對地貼爭議回應。聯合報系資料照
籃協針對地貼爭議回應。聯合報系資料照

中華籃球協會近來爭議事件不斷，運動部也在昨天發出聲明要求籃協全面檢討賽事管理與治理責任，並點出籃協向運動部提出2026年SBL暨WSBL超級籃球聯賽賽事計畫申請補助，金額高達5183萬元，卻發生決策層級人員未能出席審查會議進行說明的狀況，籃協今天做出四點聲明回應。  

一、SBL暨WSBL賽事所使用之地貼材質係數，均符合國際籃總（FIBA）規範，且與國內職業賽事所使用之地貼相同。本會也立即進行縮小地貼範圍、以割字地貼等改善措施，減少地貼面積。

二、所謂SBL暨WSBL賽事新台幣5183餘萬之申請補助金額，為協會115年度所編列之預算，仍需經運動部開會審查，將核定多少金額，尚不得知。以114年度為例，協會申請補助之金額為約4174萬，運動部核定之金額為約3100萬，協會自籌之比例約為26%，且核定之所有經費皆專款專用於SBL暨WSBL賽事辦理、賽事轉播及補助參賽球隊等計畫上。

三、本會一直以來積極配合出席運動部召開之各項會議，皆由決策層級主管或指派業務同仁出席參加，如有要求應由決策層級以上人員參加，協會必定配合辦理。

四、球員安全、經費申請與運用等，皆為協會應盡之職責，一定配合運動部之指導，徹底檢討，專業治理。

籃球

延伸閱讀

籃球／巔峰盃攜手《山羊巔峰》打造三對三 石磊國小搭3.5小時車也要來

籃球／全國62強少年籃球風動菊島爭金奪銀

籃球／U19聯盟 「大安速克達」謝家洧過五人上籃奪冠 大安雙喜臨門

籃球／收到孫思堯訊息抱不平 領航猿卡總批雙聯盟無法制止暴力行為

相關新聞

籃球／地貼、補助審查會議引爭議 籃協四點聲明回應強調徹底檢討

中華籃球協會近來爭議事件不斷，運動部也在昨天發出聲明要求籃協全面檢討賽事管理與治理責任，並點出籃協向運動部提出2026年...

TPBL／舞棍阿伯來了！攻城獅主場化身復古舞廳

新竹御嵿攻城獅隊「南港輪胎萊恩尼爾大舞廳」主題活動將於24、25日主場賽事登場，球團主打「復古舞廳」視覺，特別安排高國豪...

PLG／填補禁區防守漏洞 富邦勇士補進南蘇丹國手阿庫斯

PLG台北富邦勇士隊今天正式宣布，與洋將中鋒阿庫斯（Deng Acuoth）完成簽約，為球隊內線防守端注入重要能量。阿庫...

TPBL／曾在東超單場砍32分 海神簽下全能中鋒奧迪傑

TPBL高雄全家海神隊今天宣布簽下26歲全能中鋒奧迪傑（Omoefay Odigie），身高205公分，本季效力蒙古烏蘭...

籃球／巔峰盃攜手《山羊巔峰》打造三對三 石磊國小搭3.5小時車也要來

由TOP巔峰籃球訓練營主辦的「2026冬季巔峰盃」17日起兩天在新北市新店國民運動中心舉行，今年參賽隊伍將近160支，還...

TPBL／《專訪》簡廷兆轉戰特攻 與老戰友謝亞軒延續兄弟情誼

27歲的簡廷兆畢業於健行科技大學，2022年在PLG選秀中以首輪第6順位被台北富邦勇士選中，隔年便隨隊奪下總冠軍。上季他在勇士出賽17場，繳出場均2.8分、0.8籃板、1.3助攻的成績。新賽季轉戰新北

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。