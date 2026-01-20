快訊

NBA／勇士噩耗！「士官長」巴特勒右膝ACL撕裂賽季報銷

民眾黨立委2月大換血…黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

TPBL／舞棍阿伯來了！攻城獅主場化身復古舞廳

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
新竹御嵿攻城獅隊本周「南港輪胎萊恩尼爾大舞廳」主題活動即將於1月24日、1月25日主場賽事登場，球團主打「復古舞廳」視覺，特別安排高國豪、曾柏喻、劉丞勳與慕獅女孩鄭熙靜、李藝斌、侯芳代表拍攝。圖／攻城獅隊提供
新竹御嵿攻城獅隊本周「南港輪胎萊恩尼爾大舞廳」主題活動即將於1月24日、1月25日主場賽事登場，球團主打「復古舞廳」視覺，特別安排高國豪、曾柏喻、劉丞勳與慕獅女孩鄭熙靜、李藝斌、侯芳代表拍攝。圖／攻城獅隊提供

新竹御嵿攻城獅隊「南港輪胎萊恩尼爾大舞廳」主題活動將於24、25日主場賽事登場，球團主打「復古舞廳」視覺，特別安排高國豪、曾柏喻、劉丞勳與慕獅女孩鄭熙靜、李藝斌、侯芳代表拍攝，球員穿上復古套裝、女孩則身穿旗袍，營造出充滿復古濾鏡的舞廳元素，24日更邀請「舞棍阿伯」葉復台進行開場表演。

配合萊恩尼爾大舞廳主題周，新竹主場的現場音樂與燈光也將切換為超復古模式；為營造懷舊氛圍，主場活動將推出多項復古體驗。

本次主題日限量入場贈品為「南港輪胎應援拍拍手」，且完成西側迴廊闖關活動，就有機會拿到「復古黑膠唱盤鑰匙圈」，內含主視覺球員及女孩特別錄製的NFC隱藏彩蛋。

慕獅女孩也將帶來一系列近距離活動，1月24日由鄭熙靜、李藝斌進行旗袍款紀念燈箱簽名會，現場購買紀念燈箱即可領取號碼牌，限80人；賽後則有女孩穿著主題服飾於3F獅藏酒窖進行近距離互動遊戲，當日在商品部消費滿2500元即可領取號碼牌，限30人。

25日賽前更將舉辦女孩旗袍拍照會，當日於商品部購買長袖服飾滿1500元即可領取號碼牌，限100人。本周球團也推出多款復古主題商品，包含女孩旗袍款毛巾、球員影像電視機扭蛋、女孩磁鐵燈箱等多款扭蛋，歡迎球迷到現場參觀選購。

攻城獅球團本季新推出「值班經理」活動，提供球迷更多近距離接觸球員的機會。1月24日由高國豪掛帥，1月25日則由朱雲豪接力，兩位球員將於下午三點在2F驗票口親自迎賓並發放「限量專屬名片」。另外，球團推出「風城票」現場買一送一（新竹縣市居民與學生），並加碼連勝福利，1月24日當天身分證字號含有「5」的球迷，亦可享有購票買一送一優惠，號召獅紫軍進場力拚六連勝。

第四屆AETHER大獅賽將於本週末最後兩場預賽中決定晉級名單，1月24日由瑞昱半導體迎戰聯發科技、1月25日由聯詠科技迎戰新思科技。晉級隊伍將於三月與台積電、力積電進行四強決賽爭奪總冠軍，購買當日主場賽事門票即可免費入場觀賞大獅賽，歡迎獅紫軍進場見證「誰是最強企業隊」。

籃球

延伸閱讀

TPBL／上季墊底本季重生 高國豪透露攻城獅變身關鍵

TPBL／高國豪轟新高32分 攻城獅逆轉戰神奪5連勝

家族慶生宴變3兄弟全武行 攻城獅球星高國豪手足街頭互毆判決出爐

TPBL／高國豪解禁拿13分、曾柏喻17分 攻城獅退夢想家止敗

相關新聞

TPBL／舞棍阿伯來了！攻城獅主場化身復古舞廳

新竹御嵿攻城獅隊「南港輪胎萊恩尼爾大舞廳」主題活動將於24、25日主場賽事登場，球團主打「復古舞廳」視覺，特別安排高國豪...

PLG／填補禁區防守漏洞 富邦勇士補進南蘇丹國手阿庫斯

PLG台北富邦勇士隊今天正式宣布，與洋將中鋒阿庫斯（Deng Acuoth）完成簽約，為球隊內線防守端注入重要能量。阿庫...

TPBL／曾在東超單場砍32分 海神簽下全能中鋒奧迪傑

TPBL高雄全家海神隊今天宣布簽下26歲全能中鋒奧迪傑（Omoefay Odigie），身高205公分，本季效力蒙古烏蘭...

籃球／巔峰盃攜手《山羊巔峰》打造三對三 石磊國小搭3.5小時車也要來

由TOP巔峰籃球訓練營主辦的「2026冬季巔峰盃」17日起兩天在新北市新店國民運動中心舉行，今年參賽隊伍將近160支，還...

TPBL／《專訪》簡廷兆轉戰特攻 與老戰友謝亞軒延續兄弟情誼

27歲的簡廷兆畢業於健行科技大學，2022年在PLG選秀中以首輪第6順位被台北富邦勇士選中，隔年便隨隊奪下總冠軍。上季他在勇士出賽17場，繳出場均2.8分、0.8籃板、1.3助攻的成績。新賽季轉戰新北

籃球／全國62強少年籃球風動菊島爭金奪銀

隨著冬季來臨，籃球熱情在澎湖依然持續升溫。由副議長藍凱元辦公室積極爭取、澎湖縣政府教育處主辦的「2026澎湖全國國民中小...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。