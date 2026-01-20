PLG／填補禁區防守漏洞 富邦勇士補進南蘇丹國手阿庫斯

PLG台北富邦勇士隊今天正式宣布，與洋將中鋒阿庫斯（Deng Acuoth）完成簽約，為球隊內線防守端注入重要能量。阿庫斯現年29歲，身高211公分、體重113公斤，主打中鋒位置，具備出色的封阻能力與防守影響力。

阿庫斯擁有豐富的國際職業籃球經驗，曾於澳洲、歐洲與非洲等職業聯賽發展，展現其在防守端的價值與穩定度。在國際賽場方面，阿庫斯為南蘇丹國家隊的成員之一，自2020年起披上國家隊戰袍，於2021年非洲盃資格賽先發出賽，即繳出9.3分、9籃板數據，接著陸續隨隊征戰2023年FIBA世界盃，以及2027世界盃非洲區資格賽等重要賽事，於籃板與防守端皆有亮眼貢獻，並在高強度賽事中展現成熟的比賽執行力與場上影響力。

富邦勇士總教練吳永仁表示，「阿庫斯的身材纖瘦，相較於傳統重型中鋒，他具備更好的移動速度與防守機動性。在執行掩護防守時，他能更快速回到禁區或干擾外線投籃，同時也能有效鞏固防守籃板。阿庫斯能有效改變對手切入後的投籃弧度，是球隊目前較缺乏的一環。」