TPBL／曾在東超單場砍32分 海神簽下全能中鋒奧迪傑

TPBL高雄全家海神隊今天宣布簽下26歲全能中鋒奧迪傑（Omoefay Odigie），身高205公分，本季效力蒙古烏蘭巴托野馬隊（Xac Broncos）於東超出賽5場，場均23.2分、12.6籃板，並有5成的三分球命中率，同時具備禁區單打與外線砲火，將為高雄全家海神隊各層面戰力提供支援。

奧迪傑來自美國德州，母親曾是大學籃球員，出身籃球世家的他畢業自南方衛理公會大學野馬隊（SMU Mustangs），場均能繳出11.3分、6.9籃板，本季東超出賽對昌原LG獵隼曾有單場32分的爆量演出，效力葡萄牙聯賽奧華倫斯隊（Ovarense）期間場均15.5分、7.6籃板，4成1的三分球命中率，披日本B3聯賽岩手大公牛隊戰袍時場均14.4分、10.2籃板。

「台灣很美，生活方式也是我樂於體驗的。」曾來台出賽東超聯賽的奧迪傑對台灣印象深刻，他表示加入海神的首要目標，無非是幫助球隊挺進季後賽，「任何事都是有可能的。即使球季已進行一半，我希望我們保持信念，相信球隊能晉級季後賽，也期待神隊友能一直支持我們到最後。」