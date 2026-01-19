TPBL／《專訪》簡廷兆轉戰特攻 與老戰友謝亞軒延續兄弟情誼

27歲的簡廷兆畢業於健行科技大學，2022年在PLG選秀中以首輪第6順位被台北富邦勇士選中，隔年便隨隊奪下總冠軍。上季他在勇士出賽17場，繳出場均2.8分、0.8籃板、1.3助攻的成績。新賽季轉戰新北中信特攻，他因老戰友謝亞軒的邀約加盟，再度與健行體系的射手並肩作戰，延續多年情誼。

從「被帶去球場」開始的籃球人生

簡廷兆小從小接觸籃球。 簡廷兆提供

回顧籃球的起點，簡廷兆笑說一切其實有點「誤打誤撞」。他說，「我哥哥是打籃球的，在校隊訓練。媽媽上班的時候沒人顧我，就乾脆把我一起帶去球場。」於是，還只是國小的他，在球場邊跑來跑去，看著哥哥訓練，慢慢接觸籃球。

他的童年並不只屬於籃球、棒球、田徑，只要學校有人數不足的運動項目，他幾乎都會被補上。簡廷兆說，「那時候也不是想走運動這條路，就是剛好需要人，我就去。」反而是家裡，更重視課業與才藝。直到國中，他才真正做出選擇。

從多項運動，到最單純的熱愛

國中時簡廷兆與隊友合照。 簡廷兆提供

簡廷兆表示，自己國小三年級正式接觸籃球，被問到棒球、田徑與籃球哪個最喜歡，他沒有太多比較。他說，「每一個我都喜歡，只是籃球打得最久。」至於這些運動是否對他後來成為得分後衛有所幫助？簡廷兆指出，「老實說，我也說不太出來。以前教練要我做什麼，我就做什麼，覺得好玩而已。」這份「不複雜」的心態，成了他後來能承受競技壓力的重要底色。

國中：第一個分水嶺

國中時期簡廷兆(中)。 簡廷兆提供

若要挑出最關鍵的成長階段，簡廷兆幾乎沒有猶豫，「國中吧，那時候才第一次知道，原來打球可以這麼認真。」來自新竹市的他，開始被外縣市教練注意到。籃球訓練量突然放大，基本功在高強度訓練下慢慢紮根。

簡廷兆表示，「那時候不知道什麼甲組乙組，只知道每天都很累。」但正是在那段時間，他開始理解：籃球不只是好玩，而是一條需要投入與承擔的路。

南湖高中與赴美的契機

高中時期簡廷兆。 簡廷兆提供

進入南湖高中後，簡廷兆第一次隱約想過職業的可能。他說，「有想過，但沒有很強烈，就是覺得如果還有球可以打，就一直往上走。」真正改變他視野的，是高中期間赴美的經驗。透過GDS活動，他與多名HBL球員一起到美國比賽。簡廷兆表示，「高中畢業時，他們問我要不要去美國，我就覺得，這可能是一輩子一次的機會。」於是，他帶著不流利的英文，飛往西雅圖先讀語言學校，再進入社區大學。

美國教他的，不只是籃球

談到美國那段時間，他認為最大的收穫不是球技，而是時間管理。簡廷兆表示，「練球時間有限，成績不到不能比賽，你要自己安排訓練、顧好課業。」那段日子，讓他學會為自己負責，也為未來職業環境做好準備。

現實讓他返台，卻讓目標更清晰

健行科大時期簡廷兆。 聯合報系資料照

最終，因經濟因素他選擇返台。外界眼中或許是「可惜」，但他自己並不這麼想。簡廷兆指出，「機會來了我有去試，既然老天這樣安排，我也接受。」回台後，學分無法抵免，必須從大一重新讀起。簡廷兆表示，「那時候我就想，如果真的要從頭讀，不如把重心放在籃球上，好好拼一次。」這個念頭，讓他的職業目標第一次變得清晰。

最深的影響，來自最早的那位教練

談到影響他最深的教練，不是高中、不是大學，而是國小的啟蒙者許哲峻教練。簡廷兆表示，「那時候成績沒達到家人給的標準，叫我退出球隊，是教練到我家，跟我和家人坐下來聊。」

簡廷兆認為，「對一個小朋友來說，那種被相信、被挺的感覺真的會記一輩子。」在球技上，他學到的是基礎與觀念；在人生上，則是長遠的影響。

離開富邦，卻沒有焦慮

簡廷兆上季結束離開勇士。富邦勇士提供

與富邦合約到期後，簡廷兆成為自由球員。但與多數人的想像不同，他並沒有失業焦慮。他回答的很正面輕鬆「完全不會。」簡廷兆說，他很清楚自己的位置。他說，「總冠軍賽其實有被用到，也投進幾顆關鍵球。」他並非沒想過續留，但最終沒有達成共識也選擇尊重。

聯盟變動之下，他選擇看得更遠

面對台灣籃壇職業球隊不斷的變化，有些球員甚至失業，他顯得異常冷靜。簡廷兆說，「如果真的發生，我會覺得至少我打過職業了。」籃球是熱愛，卻不是唯一。他說，「世界上還有很多事可以做。」但這份豁達，不代表他不努力，而是更專注當下。

選擇特攻：因為被需要

去年暑假，簡廷兆與台北富邦勇士合約到期，正式成為自由球員。外界或許想像他會陷入「失業焦慮」，但他的下一步卻來得直接而熟悉，來自健行體系出身的謝亞軒主動釋出邀請。簡廷兆說：「他第一時間就傳訊息問我，有沒有興趣來特攻一起打。」一句簡單的邀約，承載著多年並肩作戰的默契與信任。

新角色、新聯盟，還在調整中

簡廷兆本季穿上中信特攻球衣。 新北中信特攻提供

轉戰新環境，對於新賽季的數據表現，簡廷兆坦言「超級不滿意」。他說，「有時候太想配合球隊，反而忘了自己該怎麼打。」這份自省，是他對職業最誠實的態度。

傷後的自己，只求健康走完賽季

簡廷兆在UBA時期曾遭遇左膝前十字韌帶斷裂的重傷，但他選擇帶傷打完該賽季的季軍戰，並在術後提前復出完成最後一季UBA聯賽。前十字韌帶的重傷，讓他對健康格外珍惜。簡廷兆指出，進入職業後「會怕腳再受傷，合約就沒了。」因此，比起數據他更在意能不能穩定站在場上。

在板凳席，也選擇把氣氛顧好

在板凳席簡廷兆(右)也選擇把氣氛顧好。 簡廷兆提供

簡廷兆的樂觀與正向，是他能在職業舞台站穩的重要特質。談到球隊裡的「開心果」，他笑著說：「真正的開心果是謝亞軒，我只是坐在旁邊一起笑的那個。」雖然不是話語中心，但他願意在隊伍陷入低潮時，默默穩住氣氛，等待屬於自己的上場時刻。

永遠準備好的人

對簡廷兆而言，籃球不是他的全部，但準備好、走得穩，才是他最真實的宣言。「因為準備好的人，永遠不會缺席。」

（全文由作者授權提供）