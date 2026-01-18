TPBL／上季墊底本季重生 高國豪透露攻城獅變身關鍵

上季墊底的新竹御嵿攻城獅，今天在拉鋸戰以101：98擊退台北台新戰神，將帶著5連勝回到新竹主場，總教練威森仍強調球隊可以表現更好，今天狂轟32分的高國豪則透露，球隊和上季的變化。

「本土和洋將的溝中（更多），彼此都做好自己角色，有問題就提出來，或從看影片中找問題，一點一點修。」高國豪提到，連勝中的團隊氣氛「還不錯」，更期許就算輸球，球隊也能保持現階段的心態。

本季一度因場外家庭糾紛遭聯盟停賽，高國豪回歸後不只球隊戰績拉紅盤，自己也享受其中，今天上半場三分球5投4中狂轟22分，進球後各種慶祝動作連發，他笑說：「滿投入，不只這場，得十幾分的比賽也是，享受這個當下，一些動作也可以帶動士氣。」他強調今天贏得驚險，有很多細節可以再修正、做得更好。

高國豪衍伸出的「國豪救我」迷因，本人也略知一二，「我知道，滿好笑，球隊是大家的，各把角色做好，關鍵時刻我也會跳出來。」

除高國豪轟下本季新高，本土後衛「小黑」曾柏喻也有15分、8助攻表現，他透露戰神原本是本季還沒贏過的球隊，加上球隊處於連勝狀態，壓力頗大，很開心今天能延續連勝；他將勝利歸功教練團，感謝每場比賽的提醒和設定，轉化成實際勝場。

攻城獅拉出5連勝後排名緊追聯盟龍頭桃園台啤永豐雲豹，攻城獅總教練威森強調，團隊現在狀況很好，但也知道球隊可以有更好表現，「我很開心球隊現在的狀態，但不會就此滿足，還要繼續進步，在此同時我也要給球員肯定，我很享受執教這支球隊。」