TPBL／戰神「五星高中生」前天抵台今上陣 教練：表現100分

台北台新戰神今天「開箱」新洋將梅克，曾經被評為美國「五星高中生」的新成員前天晚上才抵台，今天替補上陣33分鐘攻下全隊最高25分，讓戰神教頭許皓程直接給出「100分」的滿分高肯定。

25歲的梅克身高211公分，今天17投8中包含9投2中的三分球，除攻下全場最高25分還有8籃板。許皓程說：「梅克表現基本上可以給100分，禮拜五晚上才到台灣，昨天晚上也想上場效力，今天還是有時差問題，看得出來他身體有點疲勞感覺。相信磨合時間愈來愈多，表現會愈來愈好，他的精神也可以帶給球隊不同能量。」

梅克透露從鳳凰城飛了16個小時才到台灣，儘管還在和時差對抗，不過一落地就能感受到團隊的熱情，隊友和教練團都會介紹戰神團隊和打法給自己熟悉；他也提到，今天雖以些微差距吞敗，不過未來還有很多戰，下星期日就是一場非贏不可的比賽，希望用更好表現回饋熱情進場的球迷。