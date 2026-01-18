TPBL／戰神「五星高中生」前天抵台今上陣 教練：表現100分
台北台新戰神今天「開箱」新洋將梅克，曾經被評為美國「五星高中生」的新成員前天晚上才抵台，今天替補上陣33分鐘攻下全隊最高25分，讓戰神教頭許皓程直接給出「100分」的滿分高肯定。
25歲的梅克身高211公分，今天17投8中包含9投2中的三分球，除攻下全場最高25分還有8籃板。許皓程說：「梅克表現基本上可以給100分，禮拜五晚上才到台灣，昨天晚上也想上場效力，今天還是有時差問題，看得出來他身體有點疲勞感覺。相信磨合時間愈來愈多，表現會愈來愈好，他的精神也可以帶給球隊不同能量。」
梅克透露從鳳凰城飛了16個小時才到台灣，儘管還在和時差對抗，不過一落地就能感受到團隊的熱情，隊友和教練團都會介紹戰神團隊和打法給自己熟悉；他也提到，今天雖以些微差距吞敗，不過未來還有很多戰，下星期日就是一場非贏不可的比賽，希望用更好表現回饋熱情進場的球迷。
今天戰神雖在拉鋸戰以98：101吞敗，許皓程仍肯定球員表現，「雙方都表現非常好，球迷都想欣賞這樣高水準的比賽。」他也提到，丁聖儒最後1.1秒的三罰雖第一球失手、第三罰意外罰進，但若前面細節做得更好，或許也不用靠「丁丁」最後的罰球來定調比賽，「不只最後的幾個細節要修正，整場比賽的細節球員和教練都要注意，變成更好的球隊。」
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言