TPBL／高國豪轟新高32分 攻城獅逆轉戰神奪5連勝
新竹御嵿攻城獅當家後衛高國豪今天火力全開，他上半場三分球5投4中轟下22分，全場進帳本季新高32分，加上洋將德魯和朱雲豪讀秒階段合計10罰9中，助隊驚濤駭浪中逆轉台北台新戰神，以101：98迎接5連勝。
主場的戰神今天「開箱」新洋將梅克，高中有美國「五星高中生」的新洋將替補上陣攻下戰神最高的25分，包括第四節「3分打」後投進中距離，個人連拿5分下助戰神取得90：83領先，但攻城獅在曾柏喻進球回敬7：0攻勢，最後2分07秒比數又打平。
「小台」黃聰翰1分45秒的三分球破網讓戰神回到3分領先，讀秒階段攻城獅先有朱雲豪切入得手，洋將德魯更是連6罰俱中，讓攻城獅取得98：93領先。
戰神後衛丁聖儒最後7.1秒三罰俱中讓戰神看到一線生機，5.4秒德魯2罰1中後又對丁聖儒犯規，但丁聖儒1.1秒的第一罰就失手，第二罰命中後，第三罰打算故意不進卻進球，自己都懊惱蹲地、一臉不可置信。最後0.6秒丁聖儒犯規送朱雲豪上罰球線，自己犯滿畢業，朱雲豪2罰俱中後攻城獅取得101：98領先，戰神洋將基德發球直接送到攻城獅球員手上，讓攻城獅驚險完成5連勝。
高國豪三分球10投6中攻下本季新高32分，德魯13罰9中斬獲20分、11籃板，曾柏喻也有15分、8助攻；戰神以梅克25分最高，基德23分、14籃板，黃聰翰三分球5投4中攻下12分。
