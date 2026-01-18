快訊

TPBL／17分落後逆轉勝！雲豹斷夢想家連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林信寬全場14分有8分集中在下半場。圖／TPBL提供

克服上半場最多17分落後，桃園台啤永豐雲豹隊今天作客台中演出逆轉勝，下半場限制主場的福爾摩沙夢想家隊僅得37分，最終以98：91奪下本季第13勝，戰績持續笑傲各隊。

雲豹第一節以20：27落後，第二節夢想家在忻沃克、張宗憲和馬建豪連飆三分球下持續拉開差距，最多取得50：33領先；雲豹靠克羅馬帶動一波12：5的節末攻勢，半場打完差距縮小到45：54。

第三節夢想家僅拿18分，只帶著72：71領先進入決勝節；第四節夢想家洋將班提爾進球後還以89：88領先，但後續4分多鐘只有高柏鎧打進一球，錯過主場連勝機會。

第四節拉鋸時刻有關鍵演出的雲豹「金牌狀元」林信寬提到，從17分落後到逆轉勝，展現出雲豹的韌性，「上一場輸在關鍵時刻，不想重蹈覆轍，今天大家都很努力想拚這場球賽。」他形容逆轉就是籃球有魅力的地方，「雖然大家狀況不是很好，中場在休息室有大聲言語，都是激出對方有好的表現。」

今天三分球7投4中攻下14分的林信寬特別點名球隊學長，「很感謝球隊老大哥黃鎮，給很多經驗談，告訴我怎麼度過低潮，學以致用，感謝這位學長。」

雲豹本土後衛高錦瑋今天也有16分、8助攻、6籃板演出，克羅馬22分是雲豹最高，洋將米勒17分。

夢想家以馬建豪23分最高，高柏鎧19分、17籃板，班提爾11分、10籃板。

雲豹後衛高錦瑋（左）切入挑戰夢想家洋將高柏鎧。圖／TPBL提供

