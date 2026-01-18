TPBL／右膝重創獲卡總聲援 孫思堯：積極面對復健

台北台新戰神隊本土中鋒孫思堯上周出戰桃園台啤永豐雲豹隊，第二節尾聲遭雲豹洋將麥卡洛甩飛倒地，檢查後確認右膝後十字韌帶與前十字韌帶皆部分斷裂，至少要休息4個月，賽季幾乎報銷，聯盟雖判麥卡洛罰款一萬，讓不同聯盟的桃園璞園領航猿隊總教練卡米諾斯都為孫思堯抱不平。

今天戰神主場迎戰新竹御嵿攻城獅，右膝用護具保護的孫思堯賽前約一個半小時一拐一拐進入和平籃球館，他透露前天曾在台中太陽隊共事的卡米諾斯就主動傳訊息表達關心，不過沒想到昨天賽後記者會「卡總」還為自己發聲。

針對TPBL公告的罰則，戰神球團第一時間就發出公告表達不滿，卡米諾斯也公開發聲，成為最大「苦主」的孫思堯說：「不知道聯盟標準，其實罰重不重對我本人沒影響，罰重還是受傷了，但聯盟能不能有個表示？表示作用比實際作用大。」

孫思堯認為麥卡洛也不是故意讓自己受傷，但有些動作球場上非必要出現，遇到只能轉換心態，「發生就發生了，積極態度面對。」他表示韌帶沒有全斷，評估後決定不動刀，好好復健準備夏天重返球場，他笑說：「如果是4個月，我們打到冠軍戰有機會（回歸）喔！」