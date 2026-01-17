籃球／收到孫思堯訊息抱不平 領航猿卡總批雙聯盟無法制止暴力行為

桃園璞園領航猿今天作客台南台鋼獵鷹主場，最終在延長賽靠著葛拉漢絕殺上籃驚險拿下10連勝，不過賽後領航猿總教練卡米諾斯對於近來雙聯盟頻頻發生場上暴力事件，包括領航猿李家慷遭富邦勇士哥倫特推去撞桌子，以及戰神孫思堯遭麥卡洛重摔在地韌帶撕裂傷報銷，他也直言批評雙聯盟在制止暴力行為標準上是無法拿捏的。

卡米諾斯指出，這兩天自己收到了他前太陽球員、現戰神球員孫思堯的訊息，加上日前李家慷也遭到富邦勇士哥倫特惡意出手推人一事，讓他在今天與獵鷹之戰賽後有感而發，「我有收到孫思堯的訊息，他是我之前在太陽的球員，他將休息4到6個月，看到這件事我很失望。這個國家不管是PLG還是TPBL，在制止暴力行為這標準上是無法拿捏的。」

卡米諾斯指出，這兩起場上暴力事件的「事主」都未遭到雙聯盟禁賽，這樣的做法是無法制止暴力行為再度發生，「聯盟看了影片還沒辦法做出正確判罰，如果是這樣子下，暴力行為要怎麼制止，以前高國豪、楊敬敏他們因為場下私人行為，他們沒有在身體上實際上傷害到任何人，都遭到禁賽了，但其他球員在球場上做出傷害行為卻沒有受到禁賽，幸運的是家慷沒有受傷，但孫思堯就沒那麼幸運。」

卡米諾斯最後也呼籲雙聯盟必須重新思考制止場上暴露行為的做法，「聯盟該想一想如果是你的小孩受到這樣對待，這是不是不公平判罰，辦公室人要好好想一想該如何做，制止這樣行為。」