籃球／收到孫思堯訊息抱不平 領航猿卡總批雙聯盟無法制止暴力行為

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
領航猿總教練卡米諾斯。圖／PLG提供資料照
領航猿總教練卡米諾斯。圖／PLG提供資料照

桃園璞園領航猿今天作客台南台鋼獵鷹主場，最終在延長賽靠著葛拉漢絕殺上籃驚險拿下10連勝，不過賽後領航猿總教練卡米諾斯對於近來雙聯盟頻頻發生場上暴力事件，包括領航猿李家慷遭富邦勇士哥倫特推去撞桌子，以及戰神孫思堯遭麥卡洛重摔在地韌帶撕裂傷報銷，他也直言批評雙聯盟在制止暴力行為標準上是無法拿捏的。

卡米諾斯指出，這兩天自己收到了他前太陽球員、現戰神球員孫思堯的訊息，加上日前李家慷也遭到富邦勇士哥倫特惡意出手推人一事，讓他在今天與獵鷹之戰賽後有感而發，「我有收到孫思堯的訊息，他是我之前在太陽的球員，他將休息4到6個月，看到這件事我很失望。這個國家不管是PLG還是TPBL，在制止暴力行為這標準上是無法拿捏的。」

卡米諾斯指出，這兩起場上暴力事件的「事主」都未遭到雙聯盟禁賽，這樣的做法是無法制止暴力行為再度發生，「聯盟看了影片還沒辦法做出正確判罰，如果是這樣子下，暴力行為要怎麼制止，以前高國豪、楊敬敏他們因為場下私人行為，他們沒有在身體上實際上傷害到任何人，都遭到禁賽了，但其他球員在球場上做出傷害行為卻沒有受到禁賽，幸運的是家慷沒有受傷，但孫思堯就沒那麼幸運。」

卡米諾斯最後也呼籲雙聯盟必須重新思考制止場上暴露行為的做法，「聯盟該想一想如果是你的小孩受到這樣對待，這是不是不公平判罰，辦公室人要好好想一想該如何做，制止這樣行為。」

籃球 桃園璞園領航猿 台南台鋼獵鷹

延伸閱讀

PLG／盧峻翔追平三分球、葛拉漢絕殺上籃 領航猿險勝獵鷹開季10連勝

蔣榮宗為富邦美術館打造音樂 意外多次與林志玲結緣合作

市府補助285萬 台南協進國小「協進館」更換全新專業籃球地墊

TPBL／麥卡洛甩飛對手遭罰1萬 孫思堯本季因傷報銷

相關新聞

籃球／收到孫思堯訊息抱不平 領航猿卡總批雙聯盟無法制止暴力行為

桃園璞園領航猿今天作客台南台鋼獵鷹主場，最終在延長賽靠著葛拉漢絕殺上籃驚險拿下10連勝，不過賽後領航猿總教練卡米諾斯對於...

PLG／盧峻翔追平三分球、葛拉漢絕殺上籃 領航猿險勝獵鷹開季10連勝

開季9連勝的PLG衛冕軍桃園璞園領航猿今天作客台南台鋼獵鷹主場陷入苦戰，雙方整場比賽一路拉鋸，其中領航猿在第四節倒數階段...

TPBL／本季首勝國王 夢想家開箱洋將班提爾拉出首次3連勝

福爾摩沙夢想家隊今天回到主場迎戰新北國王隊，並進行新洋將班提爾的首度開箱，而他本場比賽也展現十足對抗性，最終拿下29分、...

TPBL／麥卡洛甩飛對手遭罰1萬 孫思堯本季因傷報銷

台灣職業籃球大聯盟TPBL今天公告，台啤永豐雲豹洋將麥卡洛上週對戰台北台新戰神，甩飛孫思堯非屬正常籃球動作，罰款新台幣1...

TPBL／台新戰神Thank You洋將齊曼加 迎來全美五星高中生梅克

台新育樂今天宣布，身高 211 公分的中鋒梅克（Makur Maker）正式加盟台北台新戰神隊。年僅25歲的梅克具備身材...

WSBL／旅日夢仍在 劉惠茹轉戰國泰「未來不設限」

效力中華電信隊6個賽季的後衛劉惠茹，去年已經著手申請赴日打工，不料籃球之神又敲門，她在國泰人壽女籃隊邀請下決定延續球員生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。