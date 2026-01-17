PLG／盧峻翔追平三分球、葛拉漢絕殺上籃 領航猿險勝獵鷹開季10連勝

開季9連勝的PLG衛冕軍桃園璞園領航猿今天作客台南台鋼獵鷹主場陷入苦戰，雙方整場比賽一路拉鋸，其中領航猿在第四節倒數階段雖然還一度3分落後，但靠著「夜王」盧峻翔投進追平比數三分球，將比賽帶入延長賽，加上葛拉漢在延長賽投進絕殺上籃，最終領航猿就以100：98險勝，收下開季10連勝。

將挑戰2連霸的領航猿，今年開季拉出一波9連勝，不過近3場比賽除了大勝洋基工程36分外，與富邦勇士和獵鷹都展開激戰，並在比賽最後一刻才勝出。

而今天領航猿作客獵鷹主場，雙方再度打出一場激烈拉鋸戰，雙方在前三節互有領先，且分差都在個位數，第四節最後4分鐘，獵鷹在翟蒙跳投得分後取得3分領先，但領航猿伯朗也連得5分，其中包括一次逆轉戰局的「三分打」，幫助領航猿超前比數。

關鍵時刻獵鷹翟蒙、谷毛唯嘉連得5分，在第四節倒數21秒取得3分領先，但本場比賽前6次三分球出手僅命中1球的領航猿盧峻翔，在倒數11.9秒白薩對位下投進高難度三分球，將比賽帶入延長賽。

延長賽兩隊依舊激烈拉鋸，葛拉漢在倒數1分45秒投進三分球後，領航猿取得2分領先，倒數38秒谷毛唯嘉投進追平比數拋投後，盧峻翔又在籃下完成轉身拋投要回領先，雖然獵鷹多比又投進中距離跳投追平，但葛拉漢最後一波進攻長驅直入禁區後完成絕殺上籃，幫助領航猿以2分差距險勝，收下開季10連勝。

領航猿今天共計5人得分上雙，其中盧峻翔拿下23分、伯朗21分，至於投進絕殺球的葛拉漢則有14分；獵鷹則以翟蒙24分最佳，谷毛唯嘉則有14分進帳。