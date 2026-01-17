PLG／盧峻翔追平三分球、葛拉漢絕殺上籃 領航猿險勝獵鷹開季10連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
葛拉漢在延長賽投進絕殺上籃，幫助領航猿驚險奪下開季10連勝。圖／PLG提供
葛拉漢在延長賽投進絕殺上籃，幫助領航猿驚險奪下開季10連勝。圖／PLG提供

開季9連勝的PLG衛冕軍桃園璞園領航猿今天作客台南台鋼獵鷹主場陷入苦戰，雙方整場比賽一路拉鋸，其中領航猿在第四節倒數階段雖然還一度3分落後，但靠著「夜王」盧峻翔投進追平比數三分球，將比賽帶入延長賽，加上葛拉漢在延長賽投進絕殺上籃，最終領航猿就以100：98險勝，收下開季10連勝。

將挑戰2連霸的領航猿，今年開季拉出一波9連勝，不過近3場比賽除了大勝洋基工程36分外，與富邦勇士和獵鷹都展開激戰，並在比賽最後一刻才勝出。

而今天領航猿作客獵鷹主場，雙方再度打出一場激烈拉鋸戰，雙方在前三節互有領先，且分差都在個位數，第四節最後4分鐘，獵鷹在翟蒙跳投得分後取得3分領先，但領航猿伯朗也連得5分，其中包括一次逆轉戰局的「三分打」，幫助領航猿超前比數。

關鍵時刻獵鷹翟蒙、谷毛唯嘉連得5分，在第四節倒數21秒取得3分領先，但本場比賽前6次三分球出手僅命中1球的領航猿盧峻翔，在倒數11.9秒白薩對位下投進高難度三分球，將比賽帶入延長賽。

延長賽兩隊依舊激烈拉鋸，葛拉漢在倒數1分45秒投進三分球後，領航猿取得2分領先，倒數38秒谷毛唯嘉投進追平比數拋投後，盧峻翔又在籃下完成轉身拋投要回領先，雖然獵鷹多比又投進中距離跳投追平，但葛拉漢最後一波進攻長驅直入禁區後完成絕殺上籃，幫助領航猿以2分差距險勝，收下開季10連勝。

領航猿今天共計5人得分上雙，其中盧峻翔拿下23分、伯朗21分，至於投進絕殺球的葛拉漢則有14分；獵鷹則以翟蒙24分最佳，谷毛唯嘉則有14分進帳。

籃球 PLG

延伸閱讀

PLG／盧峻翔紀錄夜轟新高43分 領航猿36分差血洗洋基工程

PLG／打不到8分鐘就轟15分！盧峻翔成聯盟2000分第一人

PLG／開季8連勝破紀錄 盧峻翔神回：有過10連敗經驗

PLG／林志傑被吹出場 領航猿退勇士開季8連勝寫新猷

相關新聞

籃球／收到孫思堯訊息抱不平 領航猿卡總批雙聯盟無法制止暴力行為

桃園璞園領航猿今天作客台南台鋼獵鷹主場，最終在延長賽靠著葛拉漢絕殺上籃驚險拿下10連勝，不過賽後領航猿總教練卡米諾斯對於...

PLG／盧峻翔追平三分球、葛拉漢絕殺上籃 領航猿險勝獵鷹開季10連勝

開季9連勝的PLG衛冕軍桃園璞園領航猿今天作客台南台鋼獵鷹主場陷入苦戰，雙方整場比賽一路拉鋸，其中領航猿在第四節倒數階段...

TPBL／本季首勝國王 夢想家開箱洋將班提爾拉出首次3連勝

福爾摩沙夢想家隊今天回到主場迎戰新北國王隊，並進行新洋將班提爾的首度開箱，而他本場比賽也展現十足對抗性，最終拿下29分、...

TPBL／麥卡洛甩飛對手遭罰1萬 孫思堯本季因傷報銷

台灣職業籃球大聯盟TPBL今天公告，台啤永豐雲豹洋將麥卡洛上週對戰台北台新戰神，甩飛孫思堯非屬正常籃球動作，罰款新台幣1...

TPBL／台新戰神Thank You洋將齊曼加 迎來全美五星高中生梅克

台新育樂今天宣布，身高 211 公分的中鋒梅克（Makur Maker）正式加盟台北台新戰神隊。年僅25歲的梅克具備身材...

WSBL／旅日夢仍在 劉惠茹轉戰國泰「未來不設限」

效力中華電信隊6個賽季的後衛劉惠茹，去年已經著手申請赴日打工，不料籃球之神又敲門，她在國泰人壽女籃隊邀請下決定延續球員生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。