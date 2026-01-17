TPBL／本季首勝國王 夢想家開箱洋將班提爾拉出首次3連勝

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
夢想家隊新洋將班提爾首秀拿下29分、12籃板。圖／TPBL提供
福爾摩沙夢想家隊今天回到主場迎戰新北國王隊，並進行新洋將班提爾的首度開箱，而他本場比賽也展現十足對抗性，最終拿下29分、12籃板，搭配上蔣淯安14分、7助攻，幫助夢想家在第二節就拉開差距，最終以116：96本季首度擊敗國王，也是首度拿下3連勝。

夢想家近期進行洋將陣容異動，補進來自迦納共和國的前鋒班提爾，而身材壯碩的班提爾也在今天首度開箱就打出優異表現，上半場就有多次「坦克切」表現，且展現不錯的擋拆下滑能力，上半場個人就有11分進帳，加上馬建豪也有11分表現，兩人攜手帶動夢想家在第二節狂砍40分，上半場打完也取得15分領先。

反觀近期連傷桑尼、沃許本兩位禁區悍將的國王，在禁區戰力出現缺口的情況下，儘管今天團隊共投進14記三分球，仍是無法在下半場縮小比分差距，最終雙方也在禁區得分差距高達20分下，由夢想家以20分差距奪下本季對戰首勝。

夢想家今天以新洋將班提爾拿下29分、12籃板表現最佳，蔣淯安則有14分、7助攻、6籃板、3抄截，另外馬建豪、林俊吉、忻沃克和布依德也都有雙位數得分表現，至於國王則以杰倫攻下20分、7籃板、6助攻最佳，林書緯則有19分進帳。

對於本季首度拉出三連勝，且還是擊敗本季前兩度對戰都輸球的國王，蔣淯安賽後表示，「贏球對於球隊信心有增加，我覺得我們在做對的事情，希望我們繼續往對的方向進步。班提爾帶給我們很棒的能量，在擋人和快速下滑方面他在判斷都做得不錯，再來我覺得我們團隊每一個人都很重要，相輔相成，贏球是大家一起努力的。」

籃球

