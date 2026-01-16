TPBL／麥卡洛甩飛對手遭罰1萬 孫思堯本季因傷報銷

台灣職業籃球大聯盟TPBL今天公告，台啤永豐雲豹洋將麥卡洛上週對戰台北台新戰神，甩飛孫思堯非屬正常籃球動作，罰款新台幣1萬元。戰神球團則表示，孫思堯本季因傷報銷。

暫居TPBL聯盟龍頭的雲豹，11日作客戰神，在準備進入中場休息前5秒發生小插曲，陣中洋將麥卡洛（Chris McCullough）與戰神本土球員孫思堯積極卡位，沒想到麥卡洛突然用雙手甩飛對方倒地、出現非屬正常籃球動作，當下立刻被宣判違反運動精神犯規。

TPBL聯盟今天透過公告表示，經審核比賽影像，並提交技術委員會討論後，依據賽務規章第4章「競賽規則」第4條第7點，決議處麥卡洛罰款1萬元，並記點1點。

戰神球團表示，麥卡洛此舉造成孫思堯右膝受傷，送醫檢查確認後十字韌帶與前十字韌帶皆有部分斷裂，評估需要休養4至6個月，提前確定本季因傷報銷，「戰神球團對此深感不捨，後續將全力提供必要協助。」

TPBL聯盟再次提醒各球團與球員，場上行為應符合運動精神與競賽規範，共同維護賽事公平性與良好觀賽環境；聯盟將持續依規章審慎處理相關事件，確保聯盟賽事秩序與專業形象。