TPBL／麥卡洛甩飛對手遭罰1萬 孫思堯本季因傷報銷

中央社／ 台北16日電
台啤永豐雲豹洋將麥卡洛因動作過大遭罰款一萬。圖／TPBL提供
台啤永豐雲豹洋將麥卡洛因動作過大遭罰款一萬。圖／TPBL提供

台灣職業籃球大聯盟TPBL今天公告，台啤永豐雲豹洋將麥卡洛上週對戰台北台新戰神，甩飛孫思堯非屬正常籃球動作，罰款新台幣1萬元。戰神球團則表示，孫思堯本季因傷報銷。

暫居TPBL聯盟龍頭的雲豹，11日作客戰神，在準備進入中場休息前5秒發生小插曲，陣中洋將麥卡洛（Chris McCullough）與戰神本土球員孫思堯積極卡位，沒想到麥卡洛突然用雙手甩飛對方倒地、出現非屬正常籃球動作，當下立刻被宣判違反運動精神犯規。

TPBL聯盟今天透過公告表示，經審核比賽影像，並提交技術委員會討論後，依據賽務規章第4章「競賽規則」第4條第7點，決議處麥卡洛罰款1萬元，並記點1點。

戰神球團表示，麥卡洛此舉造成孫思堯右膝受傷，送醫檢查確認後十字韌帶與前十字韌帶皆有部分斷裂，評估需要休養4至6個月，提前確定本季因傷報銷，「戰神球團對此深感不捨，後續將全力提供必要協助。」

TPBL聯盟再次提醒各球團與球員，場上行為應符合運動精神與競賽規範，共同維護賽事公平性與良好觀賽環境；聯盟將持續依規章審慎處理相關事件，確保聯盟賽事秩序與專業形象。

籃球

相關新聞

TPBL／台新戰神Thank You洋將齊曼加 迎來全美五星高中生梅克

台新育樂今天宣布，身高 211 公分的中鋒梅克（Makur Maker）正式加盟台北台新戰神隊。年僅25歲的梅克具備身材...

WSBL／旅日夢仍在 劉惠茹轉戰國泰「未來不設限」

效力中華電信隊6個賽季的後衛劉惠茹，去年已經著手申請赴日打工，不料籃球之神又敲門，她在國泰人壽女籃隊邀請下決定延續球員生...

WSBL／台元新洋將愛喝珍奶 處女秀繳雙10助隊止敗

WSBL首周賽程沒有洋將助陣的台元女籃隊，今天身高191公分的新洋將艾蜜莉（Emily Maupin）亮相，雖還遭受時差...

TPBL／三上悠亞站C位！夢想家FS主題周推拍照會、簽名會

福爾摩沙夢想家隊上周結束客場之旅，本周將回到台中洲際迷你蛋，球團今天宣布以Formosa Sexy為主軸，推出「夢の恋」...

TPBL／助海神止敗奪連勝 布里茲克奪單周MVP

高雄全家海神隊上周坐鎮主場，接連迎戰台北台新戰神、新北中信特攻與新竹御嵿攻城獅隊，在賽程密集、洋將戰力吃緊的情況下，洋將...

TPBL／重磅加盟！全恩菲正式加入國王啦啦隊

新北國王隊今天宣布，韓籍啦啦隊女神全恩菲正式加入啦啦隊NEW TAIPEI QUEENS行列。

