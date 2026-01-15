WSBL／旅日夢仍在 劉惠茹轉戰國泰「未來不設限」

效力中華電信隊6個賽季的後衛劉惠茹，去年已經著手申請赴日打工，不料籃球之神又敲門，她在國泰人壽女籃隊邀請下決定延續球員生涯，今天更有關鍵切入表現，助國泰以63：56逆轉台電隊，WSBL新賽季第二周賽程開出紅盤。

29歲的劉惠茹有U19世青國手資歷，曾是電信女籃重要後場戰力，上個賽季結束打算赴日體驗不同生活，結果還沒啟程先被國泰「攔胡」，今天出賽24分鐘攻下8分、4助攻的她笑說：「去年12月才加入國泰，還在適應，不過教練和隊友都很鼓勵我。」

國泰原本主控陳孟欣本季赴中國挑戰WCBA，劉惠茹加入補強後場戰力，目前就是著眼本季好好發揮，下一步沒有設限，她說：「明年6月前還可以去日本，不排除去日本，也不排除繼續打。」

尋求衛冕的國泰第ㄧ周打下3連勝，不過今天碰台電贏得不輕鬆，台電戴宜庭上半場三分球6投4中攻下14分，助隊取得35：29領先。第三節台電僅拿9分，三節打完兩隊44：44戰平，第四節拉鋸關頭國泰先有徐玉蓮飆進外線再打進中距離，獨拿5分下助隊取得61：56領先，劉惠茹切入也得手，助國泰略微驚險以63：56奪下4連勝。