WSBL／台元新洋將愛喝珍奶 處女秀繳雙10助隊止敗

WSBL首周賽程沒有洋將助陣的台元女籃隊，今天身高191公分的新洋將艾蜜莉（Emily Maupin）亮相，雖還遭受時差攻擊，不過對上中華電信隊仍繳出20分、16籃板「雙10」數據，包括第四節飆進關鍵三分球，助隊驚險以55：53止住連敗，讓台元教練邱啟益說：「希望她能陪我們到最後。」

艾蜜莉曾打過NCAA一級的伊隆大學 (Elon University) 和維吉尼亞大學，畢業後展開旅外生涯，上周來台不但是首度造訪寶島，也是第一次到亞洲打球。

邱啟益透露艾蜜莉只和球隊練習3次，目前時差還沒完全調整過來，練球、今天出賽都在喘，原本只設定讓她出賽20到25分鐘，不料最後打了30分鐘。艾蜜莉處女秀就有「雙10」表現，邱啟益仍認為新成員還沒融入團隊，「還不在狀況內，她聰明、有外線，還沒看到其他的，手感是不錯，體能是最大問題。」

台元今天外線當機，團隊三分球16投僅3中，3球都是艾蜜莉貢獻。邱啟益提到，避免艾蜜莉太操勞，周六碰純本土的台電隊預計讓艾蜜莉休息，周日再對決國泰隊洋將，「她好溝通、好配合，希望能陪我們到最後。」

來台前對寶島沒太多認識，艾蜜莉笑說興奮加入台元，尤其第一場就能打下很好的團隊勝利，「我還是有點累，但感覺不錯。」她很喜歡台灣的炒飯和珍珠奶茶，來台第一季的目標也很明確，「就是冠軍。」她笑說。