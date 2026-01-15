快訊

邀賴總統天價軍購國情報告協商無結論 立院最快明天決議

乘客驚恐四散！忠孝新生站傳亮「刀」 北捷發聲：列車行駛未受影響

張文縱火燒租屋處、現金「不留退路」 檢依證據研判：歸類為輕生

聽新聞
0:00 / 0:00

WSBL／台元新洋將愛喝珍奶 處女秀繳雙10助隊止敗

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
台元隊新洋將艾蜜莉（右）跳投出手。圖／中華籃球協會提供
台元隊新洋將艾蜜莉（右）跳投出手。圖／中華籃球協會提供

WSBL首周賽程沒有洋將助陣的台元女籃隊，今天身高191公分的新洋將艾蜜莉（Emily Maupin）亮相，雖還遭受時差攻擊，不過對上中華電信隊仍繳出20分、16籃板「雙10」數據，包括第四節飆進關鍵三分球，助隊驚險以55：53止住連敗，讓台元教練邱啟益說：「希望她能陪我們到最後。」

艾蜜莉曾打過NCAA一級的伊隆大學 (Elon University) 和維吉尼亞大學，畢業後展開旅外生涯，上周來台不但是首度造訪寶島，也是第一次到亞洲打球。

邱啟益透露艾蜜莉只和球隊練習3次，目前時差還沒完全調整過來，練球、今天出賽都在喘，原本只設定讓她出賽20到25分鐘，不料最後打了30分鐘。艾蜜莉處女秀就有「雙10」表現，邱啟益仍認為新成員還沒融入團隊，「還不在狀況內，她聰明、有外線，還沒看到其他的，手感是不錯，體能是最大問題。」

台元今天外線當機，團隊三分球16投僅3中，3球都是艾蜜莉貢獻。邱啟益提到，避免艾蜜莉太操勞，周六碰純本土的台電隊預計讓艾蜜莉休息，周日再對決國泰隊洋將，「她好溝通、好配合，希望能陪我們到最後。」

來台前對寶島沒太多認識，艾蜜莉笑說興奮加入台元，尤其第一場就能打下很好的團隊勝利，「我還是有點累，但感覺不錯。」她很喜歡台灣的炒飯和珍珠奶茶，來台第一季的目標也很明確，「就是冠軍。」她笑說。

台元首節取得15：9領先，半場打完也握有30：24優勢，但電信第三節在潘姿吟投進壓哨中距離帶動下打出18：8的逆轉攻勢；第四節戰況拉鋸，艾蜜莉投進三分球助台元取得54：49領先，潘姿吟連打進兩球讓差距縮小到1分差，但電信接連出現兩波失誤，最後3.1秒電信教練初詠萱不滿裁判哨音，憤而踢場邊廣告看板領到技術犯規，台元罰進保險分後電信執行最後一擊失手，讓台元驚險以2分差迎接開季第2勝。

台元隊新洋將艾蜜莉（左）單打電信隊洋將布朗（Oshlynn Brown）。圖／中華<a href='/search/tagging/2/籃球' rel='籃球' data-rel='/2/221189' class='tag'><strong>籃球</strong></a>協會提供
台元隊新洋將艾蜜莉（左）單打電信隊洋將布朗（Oshlynn Brown）。圖／中華籃球協會提供

籃球

延伸閱讀

中職／228洋將條款起爭議 富邦悍將提案放寬到12/31

趙雨凡帶逛台北！CORTIS現身公館金雞園、喝珍奶　網讚：超接地氣　

《重擊人生》巨石强森不再演無敵英雄 擂台外的孤寂令人窒息

WSBL／洋將不能再找國手 邱啟益嘆困難：195以上都是國家隊

相關新聞

WSBL／台元新洋將愛喝珍奶 處女秀繳雙10助隊止敗

WSBL首周賽程沒有洋將助陣的台元女籃隊，今天身高191公分的新洋將艾蜜莉（Emily Maupin）亮相，雖還遭受時差...

TPBL／三上悠亞站C位！夢想家FS主題周推拍照會、簽名會

福爾摩沙夢想家隊上周結束客場之旅，本周將回到台中洲際迷你蛋，球團今天宣布以Formosa Sexy為主軸，推出「夢の恋」...

TPBL／助海神止敗奪連勝 布里茲克奪單周MVP

高雄全家海神隊上周坐鎮主場，接連迎戰台北台新戰神、新北中信特攻與新竹御嵿攻城獅隊，在賽程密集、洋將戰力吃緊的情況下，洋將...

TPBL／重磅加盟！全恩菲正式加入國王啦啦隊

新北國王隊今天宣布，韓籍啦啦隊女神全恩菲正式加入啦啦隊NEW TAIPEI QUEENS行列。

PLG／盧峻翔紀錄夜轟新高43分 領航猿36分差血洗洋基工程

桃園璞園領航猿當家球星盧峻翔今天火力全開，面對PLG新成員新竹洋基工程的第一節就飆進15分，成為聯盟第一位2000分俱樂...

PLG／打不到8分鐘就轟15分！盧峻翔成聯盟2000分第一人

賽前累積1985分的桃園璞園領航猿當家球星盧峻翔，今天面對PLG新成員新竹洋基工程隊，一開賽就火力全開，開節不到8分鐘就...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。