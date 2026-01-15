TPBL／三上悠亞站C位！夢想家FS主題周推拍照會、簽名會

福爾摩沙夢想家隊上周結束客場之旅，本周將回到台中洲際迷你蛋，球團今天宣布以Formosa Sexy為主軸，推出「夢の恋」主題周，女孩們將帶來特別演出，為球迷增添主場應援亮點，期待與大家再次相聚夢想主場，共同應援，兩日賽後也將分別舉辦「夢の恋」FS賽後拍照會、簽名會。

賽事當日現場於夢想商店單筆消費達指定門檻即有機會取得參加拍照會和簽名會的活動資格，17日賽後可與女孩全員一起大合照，18日可獲得官方指定簽名物「夢の恋」FS年曆進行簽名，兩日名額有限，詳細辦法與商品資訊，請至夢想家官方社群。

兩日賽事有多項入場好禮，包含活動主題折扇、聖沛黎洛低熱量氣泡水果飲一瓶 ，一樓還有區域限定好禮「提提研面膜-提提研超級纖維系列」一片。經典的場邊活動夢想突襲與潮流平台AREA 02合作，完成任務的球迷將有機會獲得AREA 02提供的知名品牌鞋款。

夢想商店呼應主題，推出 Formosa Sexy「夢の恋」限定周邊，將主題視覺與應援元素融入商品設計，讓球迷把女孩們的可愛應援氛圍帶回家。本次限定商品包含 FORMOSA SEXY應援毛巾、法批、抱枕等周邊配件，無論是進場應援或日常穿搭、收藏都相當合適。另外也推出兼具運動機能與俐落造型的 DREAMERS ATHLETIC立領拉鍊運動長 TEE，提供球迷更多元的主場穿搭選擇。

夢想家將於17日下午2點半迎戰新北國王隊，18日同時段交手桃園台啤永豐雲豹隊，兩日主場門票已全數售罄，期待球迷進場與夢想家並肩作戰，點燃主場熱情。