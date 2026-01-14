TPBL／重磅加盟！全恩菲正式加入國王啦啦隊

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
新北國王隊今天宣布，韓籍啦啦隊女神全恩菲正式加入啦啦隊NEW TAIPEI QUEENS行列。圖／國王隊提供
新北國王隊今天宣布，韓籍啦啦隊女神全恩菲正式加入啦啦隊NEW TAIPEI QUEENS行列。

全恩菲曾於區年12月20、21日擔任國王主場聖誕嘉賓，以甜美形象與充滿感染力的表現，擄獲球迷目光，她將於接下來主場賽事中登場，與球迷一同應援。

全恩菲擁有亮眼外型與親和力，舞台魅力十足，過去在聖誕主題賽事中首次

踏上國王主場，展現敬業態度與滿滿熱情，不僅帶動現場氣氛，也在社群上引發球迷熱烈討論，留下深刻印象。

正式成為 NEW TAIPEI QUEENS 一員，全恩菲說：「再次回到新北國王的主場，我真的超級期待！上次擔任聖誕嘉賓，就被球迷的熱情感染，讓我留下珍貴的回憶。這次能以正式成員身分登場，我期待和球迷們一起享受每一刻的激情！」

球團同步宣布，將於2月1 日為全恩菲舉辦個人見面會，讓球迷能近距離互

動，本次活動僅限120名參加，票種分為VVIP粉絲區與VIP應援區，售票將分三階段進行，1月16日晚上開放季票球迷優先購，17日中午12點起提供王道銀行新北國王聯名卡卡友優先購，並於當日晚上6點全面開賣。

商品部也將推出週邊商品，更多詳細活動內容請持續鎖定國王球團公告。

籃球

