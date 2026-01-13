PLG／盧峻翔紀錄夜轟新高43分 領航猿36分差血洗洋基工程

桃園璞園領航猿當家球星盧峻翔今天火力全開，面對PLG新成員新竹洋基工程的第一節就飆進15分，成為聯盟第一位2000分俱樂部成員，第二節再追加13分，最終只上場31分鐘就轟下生涯新高的43分，率隊以破隊史單場得分紀錄的131：95大勝，開季連勝紀錄也推進到第9場。

賽前只差15分竟能達到2000分里程碑的盧峻翔，第一節就以4投俱中的三分球完成得分里程碑，火燙手感也一路維持，全場21投14中轟下個人最高的43分，其中三分球11投8中、命中率超過7成，不愧「夜王」稱號。

在盧峻翔火燙手感帶動下，領航猿團隊三分球35投20中，關達祐也有三分球3投3中的13分表現，洋將葛拉漢以8投4中的三分球轟下24分，幾乎全場領先下完成36分大勝。

單場得分、三分球進球數都寫個人新高，盧峻翔賽後場中訪問透露，賽前就知道有2000分紀錄去追尋，在團隊勝利為前提下，開心寫下新猷，他也向板橋體育館的球迷喊話，「三戰下來滿辛苦，三天的勝場都有守住，獻給你們。」

領航猿原本的桃園巨蛋主場因整修無法使用，上周六移師板橋體育館，三天都有許多球迷進場，讓盧峻翔再次點名，感謝球迷不離不棄的支持。