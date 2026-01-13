PLG／打不到8分鐘就轟15分！盧峻翔成聯盟2000分第一人

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
盧峻翔成聯盟2000分第一人。 圖／PLG提供
盧峻翔成聯盟2000分第一人。 圖／PLG提供

賽前累積1985分的桃園璞園領航猿當家球星盧峻翔，今天面對PLG新成員新竹洋基工程隊，一開賽就火力全開，開節不到8分鐘就狂轟15分，第一節就達成PLG生涯2000分里程碑，成為聯盟第一人。

賽前領到12月MVP的盧峻翔，今晚展現「夜王」稱號，三分球4次出手全部命中，假傳真投的中距離也破網，加上開賽不久就站上罰球線，打不到8分鐘就以6投5中表現轟下15分，締造聯盟新紀錄。

盧峻翔締造紀錄後，關達祐追加三分球，讓盧峻翔下場休息時已取得28：14領先。

領航猿兩天前擊敗台北富邦勇士，締造聯盟破紀錄的開季8連勝，今天首節三分球10投7中，取得37：25優勢，為挑戰9連勝開出紅盤。

盧峻翔今天賽前領到12月MVP。圖／PLG提供
盧峻翔今天賽前領到12月MVP。圖／PLG提供

