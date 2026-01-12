TPBL／洋將戰力調整 特攻掰了霸夫

新北中信特攻籃球隊今天宣布外援戰力調整，球團與霸夫（Pavlin Ivanov）雙方充分溝通後，已達成離隊協議，結束本賽季合作。

特攻表示，霸夫效力特攻期間展現專業態度，無論在訓練或比賽中皆全力以赴，為球隊攻防兩端帶來貢獻，球團感謝霸夫的努力與投入，也肯定其對團隊帶來的正面影響，並誠摯祝福霸夫未來職業生涯一切順利，持續在球場上發光發熱。

目前特攻外援戰力包含大前鋒馬可（Marko Todorovic）和貝奇（Beau Beech）、小前鋒飛克（Viktor Gaddefors）以及中鋒內馬（Nemanja Radovic），特務軍團將持續以團隊球風及拚戰精神迎戰接下來的賽事，「衝擊！RUN AND DUNK！」共同朝最終目標邁進。