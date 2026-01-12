TPBL／《專訪》放在心裡的念想 林任鴻期待與弟弟林秉聖聯手並肩作戰

在台灣籃球圈中，兄弟檔並不罕見，過去如林書豪與林書緯兄弟就曾同隊出賽。談及是否也曾想像過，未來能與弟弟林秉聖穿上同一件球衣並肩作戰，林任鴻坦言，那並不是可以強求的事，而是一個靜靜放在心裡的願望。

我沒發現，原來我影響了他

林任鴻與弟弟林秉聖小時候的照片。 林任鴻提供

談到籃球，林任鴻始終繞不開的一個名字，就是弟弟林秉聖。作為家中最早踏上籃球這條路的人，他從未刻意扮演榜樣，卻在不知不覺中影響了弟弟的人生選擇。

「應該是有影響到他吧。」林任鴻笑著轉述弟弟曾對他說過的話，語氣裡帶著一點後知後覺的驚訝。林任鴻坦言，老實說，直到後來才發現，原來自己早已成了弟弟追逐的方向。

被放大檢視的兄弟比較

兄弟一起打球，難免會被比較。「以前其實會在意。」林任鴻沒有否認。還在高雄全家海神時期，作客攻城獅主場，他甚至親耳聽過球迷對他喊：「你弟弟比你強啦！」、「多跟你弟弟學習。」那種被攤在聚光燈下、被放大檢視的感覺，林任鴻坦言：「說真的，心裡會很不爽。」

從不甘心，到真心替他高興

被放大檢視的兄弟比較，圖左為林任鴻、圖右林秉聖。 林任鴻提供

林任鴻進一步指出，但冷靜下來後，他的想法開始轉變。「後來回去想一想，他是我弟，他比我好，我不是應該替他開心嗎？」這個念頭，成為他心態真正翻轉的關鍵。

與其糾結於比較，不如選擇祝福，兄弟之間既是競爭，也是彼此的鏡子。對林任鴻而言，那段自我調整的過程，也讓他更清楚籃球之外，如何看待家人，或許才是更重要的課題。

比較不再是枷鎖，而是一種提醒

回頭再看那些曾經刺耳的聲音，林任鴻反而多了一份從容。他說，「其實是自己家人，也沒什麼不好。」，林任鴻表示，換個角度想，那些比較某種程度也是在督促自己進步。他說，「只是不要把那些話聽得太偏激，如果一直往心裡鑽，反而會讓自己卡住。」曾經過不去的關卡，如今成了一面提醒自己的鏡子。

兄弟私下聊的，還是籃球

兄弟私下聊的還是籃球，圖右為林任鴻、圖左林秉聖。 林任鴻提供

私底下兄弟倆其實很常聊天，但話題幾乎離不開籃球。被問會聊八卦嗎? 林任鴻林任鴻笑說，聊得最多的是球隊文化、環境差異，以及和隊友之間的相處。戰術反而不是重點，更多是身處不同聯盟的生活與角色交流。

不是要求是期待：林任鴻談兄弟籃球緣分

談及是否有一天能與弟弟林秉聖站上同一支球隊，林任鴻表示，「家人其實從來沒有特別說，希望兄弟一定要在同一隊。」他坦言，這樣的想法更多來自於自己內心的感受與想法。

林任鴻進一步說明，隨著年紀漸長，難免會對未來產生一些想像；如果真有機會能與弟弟在同一支球隊並肩作戰，那並不是一個非得實現的目標，而是一份靜靜放在心裡的願望。林任鴻認為，「自己的影響力也沒有那麼大，因此，他選擇順其自然，把一切交給時間與緣分。

跨聯盟的經驗交換

對於弟弟林秉聖(圖)前往大陸發展後，林任鴻也會主動關心那邊的狀況。 林任鴻提供

對於弟弟林秉聖前往中國發展後，林任鴻也會主動關心那邊的狀況。「會問他那邊怎麼練、球隊氣氛怎麼樣。」尤其看到某些角色定位與自己相似的球員時，更會好奇他們的訓練方式。林任鴻說，像他去年打冠軍賽，有幾個人表現真的不錯，就會問他，那些人平常是怎麼練的。而他自己去韓國訓練的經驗，也會拿出來和弟弟分享，交換不同籃球環境的觀察。

從持球核心，到無球3D的轉換

林任鴻其實看了不少弟弟在 CBA 的比賽。「去年看蠻多的。」他認為，弟弟從台灣走到中國，是一條非常不容易的路。林任鴻表示，兩個地方本來就比較敏感，你一個外來的人過去，人家一定會有很多眼光，在那邊生存、相處，其實都不簡單。

林任鴻進一步指出，更大的挑戰，來自角色轉換，從台新時期主要持球的進攻角色，到必須成為無球、3D、防守型球員，林任鴻覺得弟弟適應得算很好，即便歷經低潮，仍然撐了過來，這一點讓他由衷佩服。

你越兇他越強

林任鴻(右)看好弟弟林秉聖在大陸發展。 林任鴻提供

至於是否擔心弟弟在中國面對更激烈的肢體對抗？林任鴻反倒很放心。他說，弟弟的個性其實滿適合那邊的。林任鴻形容弟弟的韌性：「你越兇，他反而越強。」這一點，反而是他自己很想學習的地方。

嚴格的哥哥，慢慢磨出的性格

「我沒有他那麼硬。」林任鴻坦言，弟弟的抗壓性與好勝心，某種程度來自成長過程的磨練。他回憶，弟弟國高中時期對家人很依賴，接送、照顧都很完整，林任鴻認為，那時候會覺得，弟弟他太依賴了。年紀差距、成長背景不同，也多少摻雜了一點兄弟之間的吃醋心理。

先苦後強，走出自己的主力位置

林任鴻(左)指出，「他(林秉聖)不是那種會輕易放棄、會喊累的人」。 林任鴻提供

林任鴻表示，當年弟弟身高不高，卻想進南山念書，實際條件其實相當困難。當時林秉聖身高只有一百四十多公分，再加上林秉聖國中不是強隊出身，訓練落差明顯，過程格外辛苦。

但也正是這些不順，慢慢磨出了林秉聖的性格。林任鴻指出，「他不是那種會輕易放棄、會喊累的人」。到了大學階段，好勝心與對自己的高標準全面爆發，整個人有了明顯轉變。

哥哥先順後穩，弟弟先苦後強

回頭看兄弟倆的成長曲線，林任鴻用一句話總結：「我是先順後穩，他是先苦後強。」弟弟在求學階段吃了不少苦，卻因此更清楚自己想要什麼，也更早在球隊中站穩主力角色。林任鴻認為，「某方面來說，這些挫折也真的幫助了他。」

並肩而行的兄弟情

並肩而行的兄弟情，圖右為林任鴻、圖左林秉聖。 林任鴻提供

兄弟情從來不是單純的比較，而是在不同高度、不同速度中，彼此照見彼此。巧合的是，兄弟倆也都曾效力新北中信特攻，弟弟先加入，哥哥則在 2025 年轉戰加盟。去年中信特攻主場開幕戰，林秉聖也現身新莊體育館，默默坐在球場為哥哥加油。沒有鏡頭、沒有聚光燈，卻是最真實的支持。

或許正如林任鴻所說，籃球會一直被拿來比較，但人生真正重要的，是在比較之外，學會如何與家人一起前進。

（全文由作者授權提供）