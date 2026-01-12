籃球／U19聯盟 詹祐睿攻、助兩相宜 Mamba Select奪隊史首座半季冠軍

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟11日在信義運動中心進行U15的2A組上半季決賽，Mamba Select（後稱Mamba）靠著開局9：0猛攻奠定勝基，終場45：34擊敗Big Ballers，拿下成軍以來第一座半季冠軍。

U19聯盟原則上以農曆年區分上下半季，年初開始各組依序進行季後賽，率先登場的U15之2A組競爭激烈，例行賽前3名錦和國中、Next Gen、Mamba都各自僅1場勝差，Gear則是與Mamba「同燈同分」，場場關鍵。

取得種子資格的Mamba依序以57：42擊退安康國中、43：31力克Next Gen，冠軍賽對手是準決賽「下剋上」例行賽8勝1敗的錦和國中成功的Big Ballers。

Mamba曾在2024-25年賽季闖進U15特優組四強，雖然準決賽敗給大安國中，最終44：35未來籃圖奪下季軍，今年再上一層樓，為俱樂部球隊留著一座半季冠軍。

「前兩場是考驗體力，打到第3場就是考驗實力與意志力。」Mamba教練陳建豪表示：「今天孩子表現都很棒，最後一場就沒有戰術了，盡情發揮平常練習的成果。」

陳建豪透露，其實原本很想跟錦和國中較勁，碰到Big Ballers有點意外，「他們表現也很好，我知道他們的全場包夾很厲害，但真的也沒力了，我們就靠著外線優勢一步步拿下比賽。」

Mamba這3場比賽都有人跳出來，單場得分最高都不同人。冠軍賽14人全員出動，8人有得分紀錄，蕭仲崴、陳寅泰各投進2記三分球，貢獻9分，詹祐睿全隊最高12分、4籃板、2助攻、3抄截最為亮眼。

「打3場真的很累，最後一場體力大概剩下70%吧，不過教練有適當調配我們上場時間，還要我們不要太嗨。」詹祐睿笑說：「還好冠軍賽比數有拉開，我們的替補表現都很讚，順利贏得比賽。」

從小跟父親在公園打籃球因此愛上這項運動，詹祐睿的偶像雖然是砍將「蟻人」Anthony Edwards，他本人倒是團隊型球員，專心「打輔助」，甚至還曾被教練要求多出手，「在俱樂部學到很多個人技術，教的比較細，讓我提升很多信心，以前不太敢進攻，但教練鼓勵我該投就要投。」