PLG／開季8連勝破紀錄 盧峻翔神回：有過10連敗經驗

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
盧峻翔（右）和白曜誠擊掌慶祝。圖／PLG提供
桃園璞園領航猿今天在盧峻翔24分、李家慷19分發揮下，以99：89力退臺北富邦勇士，締造破PLG紀錄的開季8連勝，不過總教練卡米諾斯和盧峻翔都強調紀錄非最終目標，仍要朝冠軍持續努力。

「我們有過10連勝經驗，也有過10連敗經驗，開季8連勝，希望做更好。」盧峻翔直接說出冠軍渴望，期待開季的好表現能維持下去。

卡米諾斯則是強調，贏球一直是球隊目標，但紀錄不能帶來冠軍，仍要繼續前進。

今天也有亮眼表現的李家慷提到，從開季前的訓練到開季，球隊的目標就是贏球，「沒有說要幾連勝，做平常做的事。去年的東超洗禮，今年大家更進步，團隊效應能那麼好不是一兩個人，是整個領航猿，從行銷團隊、教練團到球迷相輔相成的事情，大家都很清楚定位和角色。」

李家慷對團隊的開季成績「不意外」，也很開心看到團隊有如此成績，「希望接下來比賽繼續連勝下去。」

原本PLG最長開季連勝是新北國王2023到24賽季的7連勝，領航猿今天在板橋體育館締造新猷，休息一天後周二晚上將在板橋迎戰PLG新成員洋基工程，挑戰繼續推進紀錄。

籃球

