PLG／和勇士爆衝突 領航猿總教練怒斥對方蓄意攻擊

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
勇士和領航猿第一節尾聲爆發衝突。圖／PLG提供
桃園璞園領航猿今天挑戰PLG破紀錄的開季8連勝，第一節尾聲卻出現衝突畫面，勇士洋將哥倫特對領航猿李家慷犯規，雙方出現火氣，場面一度混亂，造成兩隊包含「野獸」林志傑在內3人遭到驅逐出場。領航猿教頭卡米諾斯賽後直言哥倫特是蓄意攻擊動作，該遭到禁賽，聯盟應該正視這問題。

意外發生在第一節1分49秒，領航猿李家慷運球過半場時遭勇士洋將哥倫特拉掉，哥倫特動作過大下雙方出現火氣；領航猿洋將葛拉漢上前擋住哥倫特卻被「巴臉」，險釀第二波衝突。裁判檢視畫面後，哥倫特違反運動精神犯規，再領到一次技術犯規出場，領航猿丁恩迪和勇士「野獸」林志傑則是因事發當時不在球場卻上場，因此都要提前離場，李家慷和葛拉漢也領到技術犯規。

「事主」李家慷提到第一節尾聲的意外時強調，本身不喜歡起衝突，不會特別回應，但不知哥倫特為何那麼生氣，「他不是不小心對我衝撞，雖然我脾氣很好，但不能因為這樣退縮。」他認為衝突也是比賽一環，如果遇到希望在最快時間調整好，畢竟自己上半場心態有受影響，中場隊友間彼此鼓舞，下半場才打回該有的內容。

看到葛拉漢為自己挺身而出，李家慷坦言開心又感動，「不只葛拉漢，其他球員和教練團都有為我挺身而出，很謝謝他們。」

領航猿教頭卡米諾斯主動提到這次衝突，他點名哥倫特對李家慷的動作是攻擊行為，並非籃球場該出現的動作，「希望聯盟能去了解，我不認為這是打籃球的方式。」

勇士教練吳永仁認為，當時領航猿的快攻球，哥倫特想把李家慷停下來，動作過大，雙方都有點「血性」，他說：「本來想葛拉漢過來是有機會結束那段，但雙方都有點激動一點。這是我們可以學習的，板凳席不該讓球員衝上來，這部分是我們可以做得更好的地方。」他提到，林志傑退場後，其他球員反而更專注，「知道老大哥上來是為球隊好，攻防更專注，打出很不錯的攻防，但最後面沒有把細節做好。」

勇士洋將哥倫特（右）和領航猿李家慷第一節尾聲爆發衝突。圖／PLG提供
勇士和領航猿第一節尾聲爆發衝突，領航猿李家慷（左）和葛拉漢都被吹技術犯規。圖／PLG提供
勇士洋將哥倫特（右）和領航猿李家慷第一節尾聲爆發衝突。圖／PLG提供
